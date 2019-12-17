"Не пойду на компромисс с совестью". Еще один замглавы МОЗ подал в отставку

Заместитель министра здравоохранения Младена Качурец написала заявление об отставке. Об этом она сообщила в Facebook.

"Намерена продолжать работать над воплощением идей, лежащих в основе трансформации системы. Но не в этом составе Минздрава", – написала она.

Качурец раскритиковала министра за отсутствие командной работы и сотрудничество со старыми кадрами.

"Уже с первых дней после назначения стало понятно, что о командной работе и формировании общей политической позиции речи не идет. Все попытки инициировать налаживание такой работы, собраться вместе с командой заместителей и руководителями подразделений Минздрава, определить стратегическое видение, обсудить ключевые политические решения и курс – чтобы каждый в Министерстве понимал цели и логику тех или иных шагов – игнорировались или блокировались", – отметила она.

Младенец добавила, что не принимала участия в разработке документа, который лег в основу программы деятельности Кабинета Министров.

Также, по ее словам, за три месяца так и не появился приказ о распределении обязанностей между заместителями министра, без чего каждый из них не может полноценно реализовать свои полномочия и работать на результат.

При этом одновременно некоторые задачи могли поручаться советникам в обход заместителей, а после отмены института советников – тем же людям, но уже без соответствующего статуса.

"Проведены многочисленные встречи с целенаправленным привлечением деятелей, которые "дореформировали" украинскую медицину в течение 25 лет до состояния, которое мы наблюдали в начале реформ.

"За 3 месяца я убедилась, что политические решения откладываются, а публично озвучивается позиция, которая не обсуждалась внутри Минздрава, или обсуждалась без участия специалистов. […]. Я как заместитель Министра считаю недопустимым такой непонятный и непрозрачный процесс принятия / непринятия решений. Оставаться в дальнейшем в должности для меня по многим причинам – это компромисс с совестью, на который я не пойду", – подчеркнула она.

Отметим, что 16 декабря о своем увольнении сообщил директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

"Основная причина моего решения – отсутствие диалога по дальнейшему месту Центра и его роли как координирующей структуры общественного здоровья. Два последних года мы фокусировались на повышении ответственности граждан и местных властей за здоровье, поскольку общественное здоровье должно базироваться на постоянном диалоге между ключевыми игроками и секторами экономики, которые влияют на здоровье. Вместо этого озвучено желание создать сеть учреждений по контролю за заболеваниями и развивать одновременно региональные центры общественного здоровья. Мне кажется, что эта двойная трактовка ошибочна", – написал Курпита в Facebook.

Как ранее сообщал Фокус:

24 сентября сотрудники ведомства написали открытое письмо главе Кабмина Алексею Гончаруку, в котором охарактеризовали действия нового руководства как угрозу продолжения реформы здравоохранения в Украине.