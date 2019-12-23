Почути кожного. Как соцсети обсуждают системы наблюдения в спортклубе Порошенко "5 элемент"

История началась еще 20 декабря. Тогда агенты Государственного бюро расследований явились с обысками по двум адресам: в Одессе на местный телеканал "Думская ТВ" и на Рыбальский полуостров в Киеве, где, кроме бесчисленных шиномонтажей, общежитий и "Пятого телеканала" также расположен один из самых старых и дорогих спортклубов Киева, принадлежащий пятому президенту Петру Порошенко.

И если история с телеканалом вызвала недолгое возмущение у блогеров и причастных, то по спортклубу "5 элемент" ГБР прошлось капитально. Они даже сделали небольшой фотоотчет, в котором заверяют, что нашли "линзы видеокамер, вмонтированные в элементы вентиляции и сигнализации, которые находились в раздевалках клуба".

На фото гора выдранных вместе с проводами решеток вентиляций, которые достаточно тяжело идентифицировать, как спецсредства для наблюдения. Некоторые пользователи уже заявили, что показанные предметы – это обычные средства безопасности и криминального в них ничего нет.

Впрочем, неназваный сотрудник службы безопасности "одной из крупных бизнес-структур" рассказал Стране.ua, что камеры там были всегда и он даже "предъявлял" службе охраны спортклуба претензии по этому поводу, но те пообещали отреагировать и этим дело и закончилось.

В соцсетях забеспокоились, как себя теперь чувствуют вип-персоны, которые исправно посещали данный оазис спорта и релакса, и, наверняка, вели неосторожные беседы на беговых дорожках.

И осудили установку камер в раздевалках и душевых, ведь это ничто иное, как вмешательство в личную жизнь клиентов.

А некоторые клиенты даже начали сознаваться в грехах.

Но многие отнеслись к данной информации спокойно. Мол, даже если и следили, то это дело обычное. Везде за всеми следят, безопасности ради и да, возможно, даже ради выгоды.

Естественно, что такой почти "интимный" скандал, связанный с именем экс-президента, породил волну мемов.

Фото: Артем Гладун

И отозвался фигурант последнего громкого скандала с элементами эротики, Богдан Яременко, напомним, переписывался с проститутками в зале Верховной Рады, за чем и был застукан зоркими журналистами.

В самом "5 элементе" говорят, что камеры у них стоят и об этом предупреждают специальные таблички. Но в раздевалках никого не снимали и не подслушивали.

Но в любом случае история уже получила продолжение. Так, вице-президент Euronews Валид Арфуш по региональному развитию, который живет в Киеве, уже собирается подавать в суд на спортклуб Порошенко за незаконную слежку. Консультируется с юристами и рассчитывает отсудить миллион евро.

"Я со своей семьей в "Пятый элемент" хожу более 10 лет. Клуб знал, что нас снимают в раздевалке и ни разу не сообщил клиенту, что его снимают. Тем более, женщин и детей. Это не то, что неэтично, это по законодательству любой страны мира - уголовное дело. Снимать голых женщин и детей в раздевалке - это вообще в голове не укладывается. Это все идёт куда-то на сервер, плюс сидит ещё человек, наверное, мужчина, смотрит на них", - заявил Арфуш.

Правда, он так и не пояснил, сменит ли спортклуб, или продолжит ходить в этот же, но уже с оглядкой.

Сам Петр Порошенко ситуацию никак не прокомментировал.