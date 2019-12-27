Кабмин упростил получение вида на жительство иностранцам, которые воевали за Украину на Донбассе

Политика
Решение правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства

Кабинет министров упростил процедуру получения вида на жительство в Украине и украинского гражданства для добровольцев. 

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

"Правительство упростило получение гражданства для добровольцев, которые защищали Украину на Востоке", –сообщил министр.

По его словам, что ранее добровольцы из других стран могли получить вид на жительство в Украине, который является первым шагом для получения гражданства. Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм.

Гончарук добавил, что решение правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который упрощает предоставление гражданства людям, которые воевали на Донбассе или бежали из России.