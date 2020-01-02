"Голос" требует отменить конкурс на должности в ГБР. В противном случае – пойдут в суд

"Голос" требует остановить конкурс на должности заместителей директора Госбюро расследований.

Об этом говорится в заявлении политсилы.

У Вакарчука говорят, что срок подачи документов на конкурс заканчивается уже завтра, а начался он только 30 декабря. Т.е. подать документы смогут лишь те, кто знал о нем заранее.

При этом, согласно букве закона, подобные конкурсы должны проводиться не менее 15 рабочих дней.

Таким образом, в "Голосе" считают, что руководить расследованиями украинских топ-чиновников могут не независимые профессионалы, а "100-процентно свои" люди.

В этой связи, политсила требует отменить этот конкурс и объявить новый. Если и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова проигнорирует требование депутатов, "Голос" обещает пойти в суд.

Как ранее сообщал Фокус:

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.

Согласно законопроекту бюро становится государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задания по предотвращению, выявлению и раскрытию преступлений.

Согласно поправке №320, полномочия директора ГБР и его заместителей прекращаются досрочно.

В Transparency International заявили, что измения в Конституцию о НАБУ и ГБР могут привести к неоправданной концентрации власти в руках президента.