Изменения в Конституцию: Рада в первом чтении одобрила создание новых парламентских органов

Верховная Рада принял в первом чтении президентский проект №1028 внесения изменений в Конституцию о создании консультативных парламентских органов. Его поддержали 249 народных депутов.

Законопроектом прописывается возможность создания на средства из госбюджета консультативных, совещательных и иных вспомогательных органов Рады, которые будут обеспечивать работу парламента.

Цель проекта – "законодательно закрепить в Конституции эффективный механизм организации и деятельности Верховной Рады Украины".

Таким образом, в действующую редакцию ст. 85 КУ добавят пункт 15-1: "Создание в рамках средств, предусмотренных государственным бюджетом Украины, для осуществления своих полномочий консультативных, совещательных и иных вспомогательных органов".

В случае получения положительного вывода Конституционного суда законопроект должен быть одобрен на двух сессиях – сначала простым большинством (226 народных депутатов), а на одной из следующих очередных сессий – не менее чем 300 голосами.

Для окончательного принятия изменений в Конституцию на одной из следующих сессий его должны поддержать 300 депутатов.

Напомним, парламент сегодня также поддержал проект изменений в Конституцию о ликвидации адвокатской монополии.

Как ранее сообщал Фокус:

3 сентября Верховная Рада направила в Конституционный суд проект изменений в Конституцию о создании консультативных парламентских органов. Тогда "за" проголосовали 264 депутата.