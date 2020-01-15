"Я был в шоке": Витренко рассказал, как спорил с Путиным по газу
Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко утверждает, что во время газовых переговоров в Париже спорил с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью изданию Гордон.
По его словам, переговоры по газу в Париже состоялись 9 декабря, и в тот день он не собирался с встречаться с Путиным.
По словам Витренко, во время встречи президент РФ "сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки". Витренко отметил, что Путин "хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит".
"Я был, честно говоря, немножко в шоке… Не каждый день приходится спорить с Путиным", – отметил чиновник.
Витренко также признался, что опыта переговоров на столь высоком уровне у него еще не было.
"До этого моими контрагентами со стороны "Газпрома" были Миллер и его заместитель Александр Медведев. Это максимальный уровень", – заявил он.
По мнению Витренко, делегация из России пыталась помешать Украине получать доход от транзита.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 декабря 2019 года представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.
- Глава "Нафтогаза" считает, что согласие РФ подписать долгосрочный транзитный контракт во многом связано с введением американских санкций по газопроводу "Северный поток-2".
- Министр энергетики Украины Алексей Оржель также говорил, что украинская сторона "сделала почти невозможное" на переговорах с РФ и благодаря этому теперь есть договоренность по транзиту.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страны подписали контракт на транзит газа сроком на 5 лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.
- Канцлер Германии Ангела Меркель назвала контракт по транзиту российского газа важным для обеспечения безопасности европейских газовых поставок.