Иран не отвечает на запросы Украины по расшифровке черных ящиков, – Офис генпрокурора

Украина не получила от Ирана ни одного ответа на два запроса по доступу к черным ящикам сбитого у Тегерана Boeing 737.

Об этом сообщила начдепартамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора Полина Чиж, пишет Интерфакс-Украина.

По ее словам, в Иране говорят, что ящики повреждены настолько, что открыть их можно только в определенных лабораторных условиях в другой стране. Украина как раз предложила для этого свою лабораторию в НТУУ "КПИ" им. Сикорского.

И 15 января из Ирана должен был приехать эксперт, который осмотрел бы эту лабораторию, дал бы добро на расшифровку и вернулся назад в Тегеран за черными ящиками.

Но сегодня эксперт так и не приехал, в связи с чем Украина направила Ирану второй запрос. Ответа ни на один из запросов так и не пришло.

Также Чиж добавила, что украинская сторона просит предоставить ей доступ к вещам, которые могут быть доказательством в уголовном деле – например, к частям самолета, сидениям и пр.

Ранее специалисты из Ирана и Украины уже договорились о совместной расшифровке данных из устройств регистрации полетной информации ("черных ящиков").

Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации также говорили, что расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.

Как ранее сообщал Фокус:.

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.

После этого президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.