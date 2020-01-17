Уволим в один день. Как в Раде отреагировали на заявление Гончарука об отставке

Большая неожиданность

"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он для меня образец открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", - написал на своей странице в Фейсбуке премьер Гончарук утром, аккурат перед началом заседания парламента.

Что удивляет - заявление Гончарук написал и направил на имя президента. Хотя согласно Конституции, соответствующее прошение об отставке должно поступить на главу Верховной Рады. После этого спикер выносит кадровый вопрос на рассмотрение в сессионный зал, и депутаты окончательно решают судьбу главы правительства.

Новость об "увольнении по собственному желанию" Гончарука для народных депутатов стала большой неожиданностью. Представители "Слуги народа" старались быстро зайти в сессионный зал, по дороге отнекиваясь от комментариев по поводу отставки Гончарука.

"Я только что об этом сам узнал. По дороге читал новости - и увидел. Пока ничего сказать не могу, будем обсуждать этот вопрос с коллегами. Утром на фракции мы это не обсуждали", - рассказал по дороге в сессионный зал нардеп Роман Грищук.

В итоге спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что парламент не будет заслушивать правительство, поскольку министры находятся на консультациях, и объявил получасовой перерыв в работе парламента. По слухам в это время премьер Алексей Гончарук срочно поехал в Офис президента на разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Позже это подтвердил глава фракции "слуг" Давид Арахамия. Он заявил, что фракция действительно утром не знала о том, что Гончарук собрался уходить, и депутаты обсуждали вопрос отставки министра развития общин и территорий Алены Бабак. И добавил, что большинство уволит премьер - министра, если на то даст добро президент.

"Если президент поддержит идею отставки Гончарука, я вам гарантирую, что мы это сделаем за один день. Если не поддержит, то все будет нормально, будем работать дальше, - отметил Арахамия. - На переправе коней не меняют. Есть Кабмин, он сформирован, есть программа действий правительства и принятый новый бюджет под эту программу. Мы единая команда, у нас нет подковерных договоренностей".

Депутаты из других фракций новость об отставке Гончарука восприняли скептически. "Думаю, что вопрос отставки будет рассматриваться не сегодня. Еще нет соответствующего постановления, мы его не видели", - рассказал сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

Шоу маст гоу он

Через некоторое время в сессионном зале появился премьер - министр Алексей Гончарук вместе с другими членами правительства. Он был в приподнятом настроении и широко улыбался. Словом, никак не был похож на человека, который вот-вот будет уволен.

"Я обратился к президенту, передал ему заявление. Оно оформлено по закону, на главу Верховной Рады и у президента есть возможность внести ее в парламент, - заявил с парламентской трибуны Гончарук. - Это связано с тем, что мы единая команда. Мы все уважаем президента. В последнее время на правительство идет ряд информационных атак, нас обвиняют в том, что президента не уважают. Поэтому правительство продолжает работать до того времени, пока президент не примет решение, кто, на какой позиции будет работать".

"Вы крутые, спасибо вам за поддержку", - добавил премьер, обращаясь к "Слугам народа", и покинул сессионный зал под свист и крики нардепов из других фракций.

Сам же спикер Дмитрий Разумков заявил, что не получал никакого заявления об отставке. "Нет, заявления нет", - ответил Разумков одному из депутатов.

Новые претенденты

В кулуарах Верховной Рады несколько нардепов от "Слуги народа" подтвердили Фокусу, что сегодняшняя эпопея с отставкой премьер - министра будет иметь продолжение. По словам собеседника, близкого к Банковой, в Офисе президента на сегодняшний день рассматриваются несколько кандидатур, которые могут занять кресло Гончарука. "Сейчас ведутся консультации по этому поводу. Есть несколько кандидатур, одна из них - это Валерий Хорошковский. Главный вопрос в том - что делать с другими министрами, и как будет формироваться новый Кабмин. Пока окончательного ответа на этот вопрос нет. Если не удастся достичь понимания, то Гончарук на какое-то время останется главой правительства", - отметил собеседник, пожелавший остаться неизвестным, и добавил, что ближайшее окружение Гончарука уже давно буквально "сидит на чемоданах".

"В данной ситуации надо следить за новой премьериадой. О том, что Зеленский будет пытаться отправить Гончарука в отставку говорят уже второй месяц. Поэтому записи разговора Гончарука, которые были опубликованы - не столько причина, сколько повод для написания заявления об отставке. Если бы у Гончарука были какие-то выдающиеся достижения, группа поддержки в Верховной Раде - то может он и поборолся бы за свое кресло. А так - он просто человек-функция", - считает политолог Константин Бондаренко.

По его словам, на сегодняшний день есть три человека, с равными шансами занять кресло премьер - министра. Это Валерий Хорошковский, Сергей Тигипко и министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Кандидатуру Тигипко будет поддерживать Коломойский. Что касается Хорошковского - это будет та кандидатура, которая будет наиболее понятна и приемлема для самого президента. Что касается Авакова - на его стороне сила, с которой не поспоришь. Поэтому у каждого из трех шансы приблизительно равны", - добавил эксперт.

Политолог Алексей Якубин также уверен, что причины, побудившие Гончарука написать заявление об отставке намного глубже, чем результат скандала с прослушкой.

"Это связано с тем, что правительство, по сути, проваливает социально - экономическую политику. Зеленскому действительно важен уровень доверия людей, он борется за рейтинг. Тем более, в преддверии местных выборов. Поэтому я не исключаю, что в итоге президент примет отставку Гончарука. Если у президента есть кандидаты на должность нового главы правительства - то затягивать с ротацией Кабмина Зеленский не будет", - отметил эксперт.