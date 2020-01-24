Украина получила от США снаряжения для Морской охраны ГПСУ на 29 млн грн

Госпогранслужба в рамках программы EXBS получила от США снаряжения на почти 29 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Оборудование передадут Морской охране ГПСУ. "Это как современный смартфон в сравнении со старым телефонным аппаратом", – говорит глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Так, украинские моряки получили более 3 тыс. предметов техпомощи. Среди них: бронежилеты с положительной плавучестью и спецкостюмы от гипотермии, наручные GPS-навигаторы, портативные газоанализаторы, приборы для освещения и осмотра судов.

Также США передали Украине самоспасатели изолирующего типа OCENCO M-20.2 (обеспечивают до 15 минут защиту органов дыхания во время эвакуации из задымленного помещения).

Список помощи составлялся на основании изучения реальных нужд и задач, которые ставят перед персоналом Морской охраны.

Много переданного Украине снаряжения эксплуатируется Береговой охраной США, поэтому помощь международных партнеров поможет украинским пограничникам развиваться по стандартам ЕС и НАТО.

Образцы снаряжения показаны на 2:43

Как ранее сообщал Фокус:

11 декабря оборонный бюджет США на 2020 год одобрила Палата представителей Конгресса США. В программу военной помощи Украине включено летальное оружие – крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты.

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 млрд долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год в размере 738 млрд долларов (это больше предыдущего на 3,1%), который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.