"Бангладеш – не Украина". Помпео обвинил радиоведущую во лжи после вопросов о Мари Йованович

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, которая рассказала о возникшем между ними конфликте из-за вопросов про Украину в ходе интервью. Заявление Помпео опубликовано на сайте Госдепа.

При этом слова Келли он не опроверг, но обвинил ее в нарушении договоренностей о формате интервью.

"Репортер Мэри Луиза Келли солгала мне дважды. В первый раз в прошлом месяце, когда шла подготовка к интервью, и во второй раз — вчера (24 января, - ред.), когда мы договорились, что разговор после интервью будет вестись не под запись", - говорится в заявлении.

По словам Помпео, инцидент с Келли является еще одним примером того, как "неуравновешенные СМИ" пытаются навредить Дональду Трампу и его администрации.

Напомним, Помпео попал в скандал после интервью журналистке американского издания NPR Мэри Келли. Изначально ведущая вела с политиком беседу о США и отношениях с Ираном, но позднее она решила сменить тему, спросив, считает ли он нужным извиниться перед бывшим послом США в Киеве Мари Йованович.

Помпео заявил, что пришел на шоу говорить об Иране, но добавил, что гордится работой, которую проделала нынешняя администрация президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

Келли рассказала, что после завершения интервью ее отвели в частную гостиную Помпео для разговора. В ходе разговора госсекретарь якобы кричал на журналистку, используя нецензурную брань. Кроме того, он спросил: "Вы думаете американцам не безразлична Украина?".

Также Келли рассказала, что Помпео спросил ее, сможет ли она найти Украину на карте. После того, как она ответила утвердительно, госсекретарь сказал своим помощникам принести карту мира без подписей. Журналистка говорит, что правильно указала Украину.

В тоже время в заявлении Госдепа содержится намек, что Келли так и не смогла найти Украину на карте.

"Стоить отметить, что Бангладеш – не Украина", - говорится в заявлении.

Однако американские СМИ отмечают, что маловероятно, что Келли, которая имеет степень магистра из Кембриджа по европейским исследованиям, могла перепутать Украину с Бангладеш.