В Кремле отреагировали на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского в Польше относительно причин начала Второй мировой войны являются крайне оскорбительными для памяти воевавших с фашизмом.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Вопрос о заявлении Зеленского был поднят в ходе общения пресс-секретаря с журналистами.

Пескову напомнили, что Зеленский во время своего визита в Польшу заявил, что к началу Второй мировой войны привел сговор тоталитарных режимов, и он же позволил запустить "смертоносный маховик Холокоста".

"Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши от фашизма", – заявил представитель Кремля.

"Поэтому мы не приемлем этого заявления, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов", – добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что Украина поддерживает позицию Польши в историческом споре с Россией об ответственности СССР и нацистской Германии за начало Второй мировой войны.

Как ранее сообщал Фокус:

24 декабря Путин назвал "сволочью" и "антисемитской свиньей" посла Польши в Германии в 1935–1939 годах Юзефа Липского, который пообещал Гитлеру за высылку евреев в Африку установить в Варшаве памятник.

Комментируя его слова, экс-посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что историческая политика президента РФ Владимира Путина полностью совпадает с политикой Иосифа Сталина.