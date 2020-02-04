"Страну просрали". Кива в переписке пожаловался Жириновскому на премьера Гончарука

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в сессионном зале Верховной Рады переписывался с депутатом Госдумы РФ, главой партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом сообщает TK Media.

Переписку депутата заснял журналист Алексей Липовецкий. На видео видно, что Владимир Жириновский 3 февраля написал Киве, что он "на связи" и спросил, не "набирал" ли его украинский депутат.

Кива ответил на следующий день. Он спросил Жириновского о самочувствии, попросил его перезвонить и пожаловался на премьер-министра Алексея Гончарука.

"В Раду пришел гомик-премьер со своим пи**рским правительством, страну с*ка просрали и с этими пи**рами шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету", — написал нардеп.

Отправил ли последнее сообщение Кива неизвестно. На видео видно только, что он заблокировал телефон.

Как ранее сообщал Фокус:

Как ранее писал Фокус:

Ранее Илью Киву застали за манипуляциями в зоне паха. И он делал это в зале парламента во время рабочего дня.

Позже Илью Киву застукали за просмотром странного ролика в сессионном зале парламента. Это пранк во время которого один мужчина с голым задом садится другому на лицо во время жима штанги.