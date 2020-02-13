МИД отреагировал на инициативу РФ созвать Совбез ООН по Донбассу: традиционный трюк России

Политика
Украина созывает заседание Генассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на инициативу Кремля созвать Совет Безопасности ООН по обсуждению выполнения Минских соглашений в годовщину их подписания, 18 февраля. 

В пресс-службе МИД заявили, что украинские дипломаты готовы к "ожидаемому, традиционному и проверенному трюку" России, которая, будучи страной-агрессором, пытается "распылить внимание мирового сообщества, сместить акценты и продолжать формировать параллельные политические реальности".

 Украина также созывает на 20 февраля специальное заседание Генассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях.

В дискуссии примет участие глава МИД Вадим Пристайко. Обсуждение будет касаться широкого круга вопросов российской агрессии, в частности в политическом, гуманитарном, экономическом и социальном измерениях.

Как отметили в МИД, представители Украины примут участие в обоих мероприятиях, и "с высоких трибун ООН расскажут миру об усилиях президента и правительства по восстановлению мира на Донбассе".

Как ранее сообщал Фокус:

 