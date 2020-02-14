Путин попросил Зеленского "не искажать историю Второй мировой"

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским указал на "недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны". Сказано, что разговор произошел по инициативе Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны", – сказано в сообщении.

В телефонном разговоре была затронута тема Донбасса. Путин прямо поставил вопрос – "намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности".

"Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц", – сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в ДТП в Псковской области.

Напомним, президент Владимир Зеленский на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что Украина поддерживает позицию Польши в историческом споре с Россией об ответственности СССР и нацистской Германии за начало Второй мировой войны. В Кремле заявляли, что слова Зеленского "являются крайне оскорбительными для памяти воевавших с фашизмом".

В последний раз Зеленский и Путин говорили по телефону 31 декабря. Тогда они поздравили друг друга с наступающим Новым годом и обсудили подготовку к обмену пленными.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский считает, что глава РФ Владимир Путин понимает, что нужно закончить войну на Донбассе.