Боевики в ОРЛО просят у РФ 55 млн рублей на затопление трех шахт, – СМИ
Луганские боевики, по приказу властей РФ, затопят три нерентабельные шахты в области.
Об этом пишет ZN.ua, ссылаясь на источник в украинских спецслужбах.
Речь идет о шахтах "Вергелевской", "Миусинской" и "Новопавловской".
Решение об их затоплении приняли в Москве буквально вчера, 16, февраля. Вопросы финансирования тоже решат в столице России.
Т.н. "министр топлива, энергетики и угольной промышленности" ЛНР Павел Мальгин просит выделить на затопление шахт 55 млн рублей.
Формально решение о затоплении шахт еще должно утвердить "правительство ЛНР".
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 ноября прошлого года СБУ отчиталась о блокировании нелегальной добычи угля в промышленных масштабах на Донбассе.
- На территории шахты имени Скочинского в Донецке прогремел взрыв, в результате происшествия погиб шахтер.