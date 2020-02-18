Дубинский едет в Херсон, Арахамия – в Николаев. У "СН" будут кураторы на местных выборах, – СМИ

В "Слуге народа" решили в каждый регион Украины отправить уполномоченных для подготовки и помощи в прохождении местных выборов.

Об этом пишет LB.ua.

"Есть местные элиты, которые общаются с депутатами. Иногда слишком уж тесно. Для того, чтобы мы были уверены, что там нет двойного дна, "уполномоченными" станут люди, которые напрямую не относятся к регионам", – говорят в "СН".

Но есть два исключения – Харьков и Чернигов, где будут представители старой "ЗеКоманды". При необходимости они перезагрузят руководство областных организаций, а затем – подберут кандидатов в депутаты.

При этом, кандидаты все-равно пройдут независимый фильтр.

Предварительно, Киев будет курировать глава партии "СН" Александр Корниенко, Николаевскую область – глава фракции "СН" Давид Арахамия.

В Харьков и Чернигов поедут Павел Сушко и Павел Халимон соответственно. Одесскую область отдадут нардепу Александре Сове.

Херсонскую область потенциально может курировать нардеп Александр Дубинский.

Весь список уполномоченных утверждает лично президент Владимир Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно в Корниенко заявил, что желающих идти на местные выборы от "Слуги народа" уже достаточно много, но для них устроят отбор.