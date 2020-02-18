Дубинский едет в Херсон, Арахамия – в Николаев. У "СН" будут кураторы на местных выборах, – СМИ
В "Слуге народа" решили в каждый регион Украины отправить уполномоченных для подготовки и помощи в прохождении местных выборов.
Об этом пишет LB.ua.
"Есть местные элиты, которые общаются с депутатами. Иногда слишком уж тесно. Для того, чтобы мы были уверены, что там нет двойного дна, "уполномоченными" станут люди, которые напрямую не относятся к регионам", – говорят в "СН".
Но есть два исключения – Харьков и Чернигов, где будут представители старой "ЗеКоманды". При необходимости они перезагрузят руководство областных организаций, а затем – подберут кандидатов в депутаты.
При этом, кандидаты все-равно пройдут независимый фильтр.
Предварительно, Киев будет курировать глава партии "СН" Александр Корниенко, Николаевскую область – глава фракции "СН" Давид Арахамия.
В Харьков и Чернигов поедут Павел Сушко и Павел Халимон соответственно. Одесскую область отдадут нардепу Александре Сове.
Херсонскую область потенциально может курировать нардеп Александр Дубинский.
Весь список уполномоченных утверждает лично президент Владимир Зеленский.
Как ранее сообщал Фокус:
- Недавно в Корниенко заявил, что желающих идти на местные выборы от "Слуги народа" уже достаточно много, но для них устроят отбор.
- В партии также обещают учить претендентов онлайн и офлайн по таким темам, как местное самоуправление, местная власть и права депутата.