Директор "Укрпочты" рассказал, сколько получает в месяц без "штрафов и всего остального"
Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в месяц зарабатывает 836 тыс.
Об этом он заявил в эфире телеканала Украина.24, передает Укринформ.
"Моя зарплата привязана к зарплате почтальона. Это 200 раз минимальная зарплата... 836 тыс. грн в месяц", – рассказал Смелянский.
Также он уточнил, что получает такую сумму без учета "штрафов и всего остального".
"Если вы руководитель госпредприятия, один случай по финмониторингу может стоить вам лично 204 тыс. штрафа. А я уплатил в последний квартал штраф", – добавил Смелянский.
Директор "Укрпочты" уточнил, что при начислении его зарплаты учитывается также выручка, объем и количество работников в компании.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Алексея Гончарука предложить новую концепцию формирования зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях. Отдельно он потребовал решить вопрос с премиями топ-менеджерам "Нафтогаза".
- Кабмин принял решение, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных лиц будет составлять от трех до пяти средних заработных плат. Максимальная премия будет не более чем один оклад.
- Также правительство обратилось к наблюдательному совету "Нафтогаза Украины" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения