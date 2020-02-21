Зеленский об организаторах беспорядков в Санжарах: Это известные вирусологи в спортивных костюмах

Президент Владимир Зеленский знает, кто стоял за вчерашними массовыми беспорядками в Новых Санжарах.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

"Мы знаем, что кое-кто сознательно и целенеправленно сеял среди населения панику, а потом подстрекал их к дикарству. Заказчики и организаторы понесут ответственность", – обещает глава Украины.

По его словам, камеры зафиксировали лица организаторов массовых беспорядков.

"Это известные миру вирусологи в спортивных костюмах. Ранее их уже видели: они были "уважаемыми аграриями", которые выступают против рынка земли", – говорит Зеленский.

"Всем режиссерам-постановщикам этого погорелого театра, который, наверное, готовится к новым выступлениям, я хочу сказать следующее. Есть моменты, когда нет интересов власти или оппозиции. Есть интересы Украины...

В такие моменты нужна не фейковая, а настоящая солидарность. В такие моменты победы и поражения у нас общие. И отвественность - общая. Для кого-то - политическая, а для кого-то - уголовная", – заявил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.