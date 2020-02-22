"Дебилов не оцениваю". Что говорили депутаты в кулуарах во время отчета правительства

"Оппозиционная платформа – За жизнь": не доработают до конца месяца

Занявший четвертое место на последних президентских выборах Юрий Бойко был немногословен. Бывший вице-премьер-министр Украины не доволен работой Кабинета министров и считает, что лучшим решением для правительства будет пойти в отставку.

"Учитывая ситуацию в Новых Санжарах, то это двойка. Если говорить про слабое звено правительства, то я считаю, что первым должен быть отставлен премьер-министр. Подобные ситуации требуют координации всех министерств. То, что ее не было, вы сами видели своими глазами. Чем быстрее правительство отставят, тем будет лучше для них", – сказал Бойко, параллельно заявив, что претендентов на пост премьер-министра он назвать не может, так как ОПЗЖ не у власти.

Однопартиец Бойко, Илья Кива, высказался о работе Кабмина в привычной для себя манере, не подбирая выражений.

"Я дебилов не оцениваю. Как можно оценивать клинических идиотов? У них либо запущенность, либо олигофрения, но с этим должны разбираться психиатры. Что тут можно оценить? Этот аферизм? Если оценивать шоу, то тоже слабовато", – не сдерживает эмоций народный депутат.

Самым слабым звеном Кабинета министров Кива называет Алексея Гончарука.

"Это правительство, боюсь, не доработает до конца этого месяца. Если нет, то до конца следующего – точно", – пророчит депутат.

Батькивщина: работает только МВД

Депутаты всеукраинского объединения "Батькивщина" со своими коллегами согласны и считают, что самое молодое правительство Украины не справляется со своими обязанностями.

"Реально из того, что мы видим уже полгода – это тройка. И то эта тройка за то, что там есть молодые люди, которые готовят презентации, которые пишут тезы. Но за этим идет пустота премьера. Он сейчас не может назвать ни единой цифры. Ни дефицита госбюджета, ни в относительных показателях, ни в конкретных. Говоря о министерстве, которое действительно выполняет свои обязанности, так это министерство внутренних дел. Ситуация в Санжаорах это показала", – оценивает деятельность Кабмина Валентин Наливайченко.

"Неудовлетворительно, двойка", – резюмирует работу правительства Сергей Тарута.

"Те цели, которые они сами себе же ставили, они не выполняют. Оценки ставят по результатам, а результат негативный. Министерство экономики, к сожалению, не выполняет свою миссию, нет экономического роста и разработанных стратегий. Из-за отсутствия стратегии нет четкого плана действий", – продолжает Тарута.

Бывший губернатор донецкой области выразил уверенность – нынешний Кабинет министров до конца своего срока не доработает.

"Думаю, что им осталось не так долго. И чем быстрее будет принято решение, тем меньше будет негативных последствий. Самое страшное, что они не понимают, в какой экономической и социальной пропасти мы сегодня находимся", – сказал нардеп.

"Голос": шесть баллов

По словам главы партии "Голос" Юлии Клименко, если правительство рассчитывает на хорошие оценки, то ему необходимо делать домашнее задание.

"Я поставила бы шестерку. Аргументировать могу очень просто – большинство того, что было заложено в план правительства, не выполнено..Для того, чтобы что-то работало нужно было шесть месяцев делать домашнее задание. Оно не сделано, поэтому ожидать прорыва не приходится", – говорит Клименко.

Глава Голоса отмечает – в правительстве хватает слабых министерств.

"И МОЗ, и объединенные министерство экономики с аграрной политики и все эти гибридные министерства не могут функционировать, потому что они выполняют разные функции. И мне все равно, если честно, кто из министров первым покинет свое кресло", – анализирует она работу Кабинета министров.

Несмотря на критику, Клименко заявила, что нынешний Кабмин доработает до конца своего срока. По словам депутата, на данный момент нынешнее правительство просто некем заменить.

Европейская солидарность: ответственность на Зеленском

"Я бы поставила пятерку. Когда учитель выставляет оценку, он выставляет ее согласно пройденному материалу. Но правительство себе задачу упростило тем, что оно себе не ставило никаких задач. Мы имеем уникальный случай, когда правительство не презентовало своих программ. Поэтому непонятно о чем вообще премьер отчитался. Такая себе политинформация на заданную тему. Правительство перечислило достижения нашей команды среди своих достижений. Пугает, что они не выставляют перед собой горизонтов, видения стратегии развития страны", – критикует правительство Ирина Геращенко от "Европейской солидарности".

Свою оценку в пять баллов Геращенко обусловливает тем, что на данный момент нет понимания того, куда движется украинская экономика.

Уточнять слабое звено Кабмина депутат не стала. По ее словам, единственный, кто несет ответственность за действия Кабинета министров – это президент Владимир Зеленский.

"Он его формировал и назначал руками своего монобольшинства. И ответственность только на нем. Потому что, сорри, у нас настолько невыразительный Кабмин, что журналист "Фокуса", если не "загуглит", то не назовет фамилии министров", – вынесла вердикт депутат "Европейской Солидарности".

После небольшой контрольной работы на знания министров Украины, Геращенко меняет свою точку зрения.

"Ладно, молодец. Вы как политический журналист кого-то знаете", – подытоживает бывшая вице-спикер Верховной Рады.

Рассуждая про перспективы правительства доработать до конца своей каденции, Ирина Геращенко заявила, что "не может дожить то, что даже не родилось".

"Слуга Народа": 11 баллов

Ожидаемо, оценки депутатов от партии "Слуга Народа" отличались от оценок прямых политических конкурентов. Николай Тищенко не скупился на комплименты в адрес правительства.

"Я бы поставил твердые 11 баллов. Надо смотреть по результатам. Сейчас прошло слишком мало времени. За полгода почти невозможно создать команду, однако Гончарук это сделал. Если через год те обещания, которые дал премьер не исполнятся, тогда на выход все", – заявляет депутат.

Точно так же, как и Юлия Клименко, Тищенко выразил уверенность в том, что до конца своей каденции правительство доработает.

"У всех есть индульгенция на год. Это слова президента. Алексей Гончарук взял на себя четкую ответственность – за год он покажет результат. И результат сейчас, в целом, есть. Гривна не поднялась, у нас положительное сальдо банковское – В+ получили. Не нужно забывать, что 2019 год был предвыборный. В этот год все занимаются совершенно другими делами, но никак не экономикой. За эти полгода положительно могу выделить работу министерств обороны, здравоохранения, инфраструктуры, образования", – оптимистично перечисляет достижения Тищенко.

Затем, после недолгих раздумываний дополняет: "Все министерства нормальные".

Депут от "Слуги Народа" Ирина Верещук к оценке первых шести месяцев правительства подошла очень серьезно.

"Усилия я оцениваю в восемь-девять баллов. Они действительно прилагают усилия, делают все, что считают от них должным. Но те ресурсы, которые они используют можно задействовать намного шире. Экспертные круги, ассоциации, профессионалы, которые даже из бывшей власти, не задействуются. Хорошая оценка будет, когда общество увидит результат, но когда мы видим, что доверие к правительству от общества падает, как я могу дать политическую оценку высокую?", - рассказывает Верещук.

Депутат уверена, что самой главной проблемой Кабмина является отсутствие коммуникации.

"Мы не можем объяснить, почему мы делаем правильно, а люди этого не ощущают. За коммуникацию очень низкий бал – четверка. Но я вижу искренность в их намерениях", – говорит "Слуга Народа".

Ахиллесовой пятой нового состава правительства Верещук называет министерство экономики. Главная причина – объединение с другими министерствами, которое не дает необходимых результатов.

"Не думаю, что Кабмин доработает до конца своей каденции. Дай Бог, чтобы у правительства получилось выйти из того состояния в котором они сейчас. Они сейчас в информационной ловушке. Какие бы правильные вещи не говорил бы премьер, но это не вызывает доверия", - заключила депутат от партии "Слуга Народа".