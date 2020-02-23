История одного фото: Снимок Скалецкой из Ровно используют для иллюстрации событий в Новых Санжарах

Первый заместитель главы Ровенской ОГА Сергей Подолин обратил внимание на то, что для иллюстрации событий, связанных с помещением на обсервацию эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев в Новых Санжарах используется фото министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, сделанное во время ее визита в Ровенскую областную больницу в январе этого года. Об этом Подолин написал у себя в Facebook.

"16 января во время рабочего визита в Ровно министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, осматривая возможности нашего областного учреждения, примерила хирургический шлем хирурга surgical helmet", - пишет Подолин.

Как объясняет первый зам губернатора, шлем surgical helmet, в котором на фото запечатлена министр, применяется во время операций в ортопедии, при которых требуется обеспечение повышенной стерильности. Шлем одновременно защищает рану пациента от воздуха, выдыхаемого хирургом, и, в то же время, глаза хирурга - от возможных выбросов жидкостей из раны оперируемого.

"Именно в этом хирургическом шлеме на фото Зоряна Скалецкая. В Ровно, не в Новых Санжарах", - объясняет Подолин.

Первый заместитель главы Ровенской ОГА обращает внимание на данный снимок в связи с тем, что, по его словам, некоторые СМИ и блогеры используют фото Зоряны Скалецкой в медицинском шлеме в качестве иллюстрации событий в Новых Санжарах, чем создают превратное представление о состоянии помещенных на обсервацию украинцев и иностранцев.

Зоряна Скалецкая в медцентре в Новых Санжарах / Фото: Facebook / Зоряна Скалецкая

"Эта информация в первую очередь для СМИ и блоггеров, которые иллюстрируют сообщения о коронавирусе данной фотографией, и для их читателей. Теперь вы знаете больше:)", - пишет зам губернатора.

Напомним, 20 февраля 72 человека, эвакуированных из китайской провинции Ухань, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском комплексе "Новые Санжары" в Полтавской области. Несогласные с таким решением местные жители вышли на акцию протеста, произошли стычки с полицей. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, чтобы успокоить население, поселилась вместе с эвакуированными и проведет в Новых Санжарах ближайшие две недели.