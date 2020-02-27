После Brexit: Украина и Британия начали переговоры о новом двустороннем соглашении

Украина и Великобритания начали официальные переговоры по заключению нового двустороннего соглашения о сотрудничестве, после выхода Объединенного Королевства из Европейского Союза.

Об этом МИД Украины сообщил в Facebook.

Соглашение будет касаться политического сотрудничества, свободной торговли и партнерства, а также визового режима между странами.

"Начались официальные переговоры с делегацией Великобритании по двустороннему соглашению относительно политического сотрудничества, свободной торговли и партнерства. Ключевые вопросы: стратегическое партнерство и визовый диалог Украины и Великобритании", – говорится в сообщении.

Великобритания вышла из ЕС в ночь на 1 февраля. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс ранее заявила, что Соединенное Королевство останется хорошим другом и надежным партнером Украины и после выхода страны из Европейского Союза.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее сообщалось, что Украина подпишет с Великобританией новый договор после того, как Великобритания пройдет процедуру выхода из Европейского союза.