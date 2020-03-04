"Кабмин знает, что делать, но знать – недостаточно, нужно много работать", – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил необходимость смены правительства недостаточными усилиями и провалами в работе.
Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде.
"Я уверен, что любая власть делает шаг в пропасть ,когда теряет три главные вещи: память, слух и зрение. Когда власть забывает свои обещания, перестает слышать людей и перестает видеть необходимости изменений", – заявил он.
По его словам, правительство Алексея Гончарука имеет свои достижения, но их оказалось недостаточно.
"Это правительство имеет достижение: снижение инфляции, учетной ставки НБУ, борьба с теневыми рынками, это начало приватизации, государственных предприятий; это кредиты малому и среднему бизнесу. Но! Правда в том, что украинцам этого недостаточно. Да, это первое правительство, где нет топ-коррупции, но не красть – недостаточно. Это правительство новых лиц, но лиц – недостаточно, нужны новые мозги и новые сердца. Это правительство знает, что делать, но знать – недостаточно, нужно много работать и делать", – заявил президент.
Он раскритиковал результаты работы Государственной таможенной службы, которая "собирает лайки", а не деньги. По его словам, за два месяца нового года невыполнение госбюджета – почти 16 млрд гривен, из которых 13 млрд гривен – "провал по таможне".
"Выглядит так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут", – сказал Зеленский.
Также он напомнил о продолжающемся падении промышленности. "Индустриальная слава Украины постепенно стает воспоминанием", – говорит президент.
Он также отметил ситуацию вокруг платежек за газ.
"Люди запутались из-за хаос с платежками в январе и феврале. Где-то они стали меньшими, где-то нет. Кому-то насчитали абонплату за доставку газа на несколько месяцев вперед, где-то посчитали кому-то, кто газом не пользуется. Правительство провалило разъяснительную кампанию, коммуникацию", – сообщил Зеленский.
Вспомнил президент и о ситуации в системе здравоохранении. "Сложно поднять на ноги пациента, которому долгие годы вместо нормального лечения давали пустышки и чай с ромашкой. И я действительно благодарю госпожу Скалецкую за то, что осталась с людьми, украинцами в Новых Санжарах. Благодарю за смелость. Но в нашей медицине смелость не может иметь одноразовый характер. Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы с 1 апреля", – сообщил украинский лидер.
"Мне не стыдно за наше правительство, но мы хотели бы им восхищаться. Это правительсвто сделало больше чем все предыдущие. Но это скорее минус бывшим Кабминам, а не нынешним", – подытожил президент.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.
- В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.
- Вчера спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что уже получил заявление Гончарука об отставке, а президент Зеленский на фракции "СН" предложил ему замену – вице-премьера Дениса Шмыгаля.
- Также вчера Окуржной админсуд сообщил, что к нему якобы поступило заявление Гончарука с просьбой запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути.
- Но позже в Кабмине заявили: "Информация о якобы поданном заявлении в ОАСК премьером Гончаруком не соответствует действительности".
- После этого, профильный комитет рекомендовал Раде рассмотреть отставку Гончарука. Решение поддержали 23 члена комитета, двое воздержались. "Против" не голосовал никто.