Когда экономика вот-вот ударит лицом в грязь. Главные тезисы выступления Зеленского в Раде

"Я уверен, что любая власть делает шаг в пропасть, когда теряет три главные вещи — память, слух и зрение. Когда власть забывает свои обещания, перестает слышать обычных людей, не видит необходимости в изменениях. Это не о нас".

"Давайте будем объективными – это правительство имеет достижения. Это понижение инфляции, учетной ставки НБУ, борьба с теневыми рынками, в частности, игорный бизнес и нелегальные АЗС. Это начало приватизации государственных предприятиях, которые разворовывались все эти годы. Это кредиты малому и среднему бизнесу. Уменьшение роли государства в экономике нашей страны. Но правда в том, что сегодня украинцам этого мало. Это первое правительство, где нет топ-коррупции. Но не красть - это слишком мало. Это правительство новых лиц. Но лица – это слишком мало. Нужны новые мозги и сердца".

"Мы должны признавать свои ошибки. Мы постоянно слышали об экономическом прыжке, но впечатление такое, что экономика взяла разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле".

Президент, в частности, резко раскритиковал результаты работы Государственной таможенной службы, которая "собирает лайки", а не деньги в государственную казну. По его словам, за два месяца нового года невыполнение госбюджета - почти 16 миллиардов гривен, из которых 13 миллиардов - "провал по таможне". "Выглядит так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут", - отметил Зеленский.

"Индустриальная слава Украины постепенно становится воспоминанием, мы рискуем. Про наш промышленный потенциал скоро будут говорить – это было давно и неправда".

"Люди запутались из-за хаоса с платежками в январе и феврале. Где-то они стали меньшими, где-то нет. Кому-то насчитали абонплату за доставку газа на несколько месяцев вперед, где-то посчитали кому-то, кто газом не пользуется. Правительство провалило разъяснительную кампанию, коммуникацию".

"Концепция зарплат министров – она пересмотрена. Это правда. Выплаты снижены, но есть вопросы к зарплатам и премиям членов Наблюдательных советов. Мы понимаем, что есть законы рынка, мы не предлагаем популистически платить минималку, но, простите, когда 10 миллионов граждан живут на черте бедности, не могут быть такие выплаты людям, которые, будучи в Наблюдательных советах от силы дважды-трижды в год прилетают в Украину. Похоже, наблюдать в Украине стало выгоднее, чем работать (бурные аплодисменты)".

"Хочу сделать наши правоохранительным органам два подарка. Первый – это календарь. Он должен вам напомнить, что на дворе уже весна. Второй – это ККУ. Есть подозрение, что у кого-то его нет. Надеюсь, он станет вашей настольной книгой".

"Правоохранительные органы говорили, что у них все есть, нужна только политическая воля. Политическая воля… что это такое? Я вам ее дал. Возьмите ее, вы ее получили. Нужно отменить телефонное право… пожалуйста! Отмените, пожалуйста. Никто сверху не спускает никакие фамилии, на которые нужно обратить внимание (возмущенные возгласы в зале), кроме ваших, да (бурные аплодисменты). Если бы я вмешивался, некоторые люди бы это уже почувствовали. Как мне не вмешиваться в вашу деятельность, чтобы она наконец начала приносить результат?"

"Мы провели ряд реформ, запустили Высший Антикоррупционный Суд, перезагрузили НАПК, вернули ответственность за незаконное обогащение, сняли неприкосновенность, приняли закон об обличителях коррупции. Как долго украинскому обществу ждать результатов в наиболее резонансных делах? Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Сейчас - даже не ничья".

"Отдельно хочу обратиться к нашим международным партнерам. Мы ценим и благодарны за вашу поддержку. И наш курс остается неизменным. Это и евроинтеграция, и вступление в НАТО. Это завершение войны на Донбассе и возвращение всех наших территорий. Мы и дальше будем двигаться по пути реформ во всех сферах. Курс Украины - не является ошибкой. И отдельные ошибки допущены во время движения этим курсом".

"Мы делаем ошибки, много. Но мы готовы их признавать и исправлять".

"Мне не стыдно за наше правительство, но мне бы хотелось им гордится. Он сделал больше, чем все предыдущие правительства. (Смех в зале) Но это скорей минус. Сегодня на внутреннем поле правительству тесно. А значит кто-то из них должен уйти. Передано заявление Гончарука про отставку. Прошу депутатов проголосовать".

" Я действительно считаю, что предыдущее правительство делало все возможное, но сегодня украинцам необходимо правительство, которое сделает невозможное. Надеюсь, что именно таким и будет следующий Кабинет министров Украины".

"За эти годы у нас было много правительств, правительство технократов и правительство казнокрадов, правительство спасения, правительство крепких хозяйственников, правительство спасения крепких хозяйственников и так далее. Вы знаете, я верю, что у нас наконец-то появится правительство для людей".