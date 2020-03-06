Порошенко пришел на допрос в ГБР и принес с собой "хорошие новости"
Сегодня, 6 февраля, пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований.
С собой Порошенко принес "хорошие новости".
"Вчера суд принял, а сегодня мы получили решение, что ГБР обязано рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому меня сегодня пригласили в бюро", – заявил он.
Речь идет о деле по возможному уклонению от уплаты налогов.
Заявление для открытия производства в Госбюро расследований приносил "марионетка Коломойского, который называется "мама любит скорость", уточнил Порошенко.
И даже более того: у пятого президента есть второе решение суда, которое обязывает ГБР открыть дело против заявителя (нардепа Александра Дубинского, – ред.) за заведомо ложные показания.
Также Порошенко заявил о "ростках реванша", символ которых – назначение заместителем директора бюро Александра Бабикова – бывшего адвоката Януковича.
"Бабиков внес дух Януковича в Госбюро расследований и разрушает независимость следственных и правоохранительных органов", – заявил пятый президент.
Как ранее сообщал Фокус:
- В прошлый раз Порошенко приходил в ГБР 28 февраля. Тогда он призвал Зеленского не превращаться в Януковича, ведь у того было "очень плохое прошлое".
- В итоге, Порошенко и его адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань провели в здании ГБР около шести часов. Подозрений пятому президенту не вручили.