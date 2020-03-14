Выход Украины из "Минска" приведет к катастрофическим последствиям, − Ермак

Украина не может автоматически выполнять Минские договоренности в их нынешнем виде, но выход из соглашений повлечет за собой катастрофические последствия.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера на телеканале Украина.

"Если внимательно посмотреть на то, что говорил президент (Владимир) Зеленский в Париже и почему были такие сложные переговоры, которые в итоге завершились документом, который я считаю маленькой, но победой, то первое, о чем шла речь, что мы не можем сегодня автоматически выполнять Минские договоренности, которые уже не являются таким "монолитом". Это подтвердила и госпожа (канцлер Германии Ангела) Меркель", − отметил Ермак.

Он также отметил, что участники саммита нормандской четверки в Париже жестко реагировали на любые реплики об изменении Минских договоренностей.

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"Если Украина сегодня в одностороннем порядке выйдет из "Минска", это будет иметь катастрофические результаты", − подчеркнул глава офиса ОП.

При этом он выразил мнение, что Минские соглашения необходимо пересмотреть.

Ермак указал, что украинская сторона не может пойти на условие передачи контроля над границей на Донбассе через два месяца после местных выборов, которое, по его словам, подписал в Минске пятый президент Петр Порошенко.

Ермак также напомнил, что сторонами конфликта в Трехсторонней контактной группе являются Украина и Россия.

"Стороны конфликта, которые представлены сегодня ТКГ не изменились. Это Украина и Россия. И между ними есть ОБСЕ", − заявил он.

Глава ОП отметил, что власти 24 часа в сутки работают над тем, чтобы организовать проведение местных выборов в ОРДЛО этой осенью.

"Да, это зависит не только от нас, но я знаю, что мы работаем 24 часа, чтобы совершить чудо. Если оно не произойдет, то президент в своем последнем выступлении сказал, что мы не будем тратить годы для того, чтобы добиться мира", − подытожил Ермак.

Как ранее сообщал Фокус:

Представитель Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что до следующей встречи в "нормандском формате" Украина подготовит план изменений в Минские соглашения.

О неприемлемости пересмотра Минских соглашений поочередно говорили и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, и представитель РФ в ТКГ в Минске Борис Грызлов.

Песков, однако, уточнял, мол, внести изменения в "минск" можно только при совместной работе Киева с "экспертами" "ЛДНР".

Во Франции, в свою очередь, говорят, что Минские соглашения нуждаются в дополнительной интерпретации касательно этапности их реализации.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что модернизация Минских соглашений ради практического окончания войны на Донбассе вполне возможна.

Заместитель главы министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что МИД занимается проработкой возможных вариантов альтернативы минского формата.