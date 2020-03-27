Не больше 100 га в один руки. Зеленский рассказал о компромиссе по рынку земли

На внеочередном заседании ВРУ, которое состоится в понедельник, 30 марта, планируется принятие закона о продаже земли.

Об этом после заседания фракции "Слуга народа" заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "112 Украина".

По словам президента, в новой версии законопроекта нельзя продавать государственную землю, а ограничение на покупку земли составляет 100 гектаров и действует до 2024 года (после этого вводится ограничение 10 000 гектаров).

"Мы договорились, что государственную землю мы сейчас продавать не будем. Дальше, мы уменьшили концентрацию для физлиц до 100 га. Для юрлиц, это будет второй этап с 2024 года, там будет 10 тыс. га", – сказал Зеленский.

Как уточнил нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев, было решено отсрочить начало действия закона на 9 месяцев. После этого еще два года землю смогут покупать только физлица и не более 100 гектаров. И еще через несколько лет землю будут иметь возможность покупать юридические лица, но только украинские.

Как уточнил спикер Дмитрий Разумков, сам закон вступит в силу с 1 июля 2021 года (ранее планировалось, что с 1 октября 2020 года).

Кроме того, 30 марта будут рассматриваться вопросы поддержки экономики, дистанционной работы парламента, а также рассматриваться законопроект о функционировании банковской системы.

"Мы планируем, что внеочередное заседание ВРУ состоится именно в понедельник, потому что приоритетные вещи – это подготовка некоторых законопроектов по борьбе с коронавирусной болезнью, и из-за этого изменения в бюджет", – сказал Зеленский.

Также Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам.

Как ранее сообщал Фокус:

В первом чтении закон о рынке земли был принят 13 ноября 2019 года.

Ко второму чтению он был существенно изменен в соответствии с предложениями Зеленского.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее прогнозировал, что при нынешних темпах рассмотрения правок финальное голосование может произойти 16-17 апреля.