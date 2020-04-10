Секвестр бюджета, рынок земли и ответственность за поджоги: что рассмотрит Рада 13 апреля

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник около 14:00. Об этом на брифинге заявил глава Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, депутаты должны рассмотреть законопроект о секвестре бюджета, хотя перед этим еще состоится заседание бюджетного комитета, на котором учтут предложения и правки.

"Не могу сказать, что все нас устраивает. Появляются новые и новые вопросы, которые исправят. Например, что касается конкурсов, финансирования бюджетных программ. У всех есть свои предложения, будем пытаться их учесть" , – говорит Разумков.

Также в повестке дня будет вопрос открытия Госгеокадастра и преодоление президентского вето по законопроекту №1049 (документ в принятой редакции устанавливал фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% (для оптовиков) и 13% (для ритейлеров) от максимальной розничной цены за пачку. Ветировать его просили табачные компании).

"Закон хороший, но все время он фактически не работал. Сейчас он вернулся с вето президента. Надеюсь, его поддержит Рада и он начнет работать в пользу украинского бизнеса", – сказал глава Рады.

Кроме всего прочего, нардепам предложат проголосовать по 13 постановления, которые блокируют подписание закона о рынке земли.

Предварительную повестку дня опубликовал у себя в Facebook замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк:

3279 (бюджет 2020);

2370 (земельные кадастры);

3320 (медицинские вопросы по карантину);

3132 (вопрос АМКУ);

3276 (особенности судебного контролю в период карантина);

1049 (единый счет при отсуствии табачной правки)

2339 (ответственность за поджоги трави);

постановления об отмене голосования по рынку земли.

В то же время Разумков заявил, что парламент в понедельник не будет рассматривать во втором чтении законопроект №2571-д о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам (так называемый "антиколомойский" законопроект).

"Если мы говорим о его рассмотрении, пока что, к сожалению, я не могу сказать, когда это произойдет по той простой причине, что по состоянию на сегодня не сформирована таблица. 16 тысяч правок - вы не представляете сколько это", - сказал он.

Железняк добавил, что по этому вопросу на следующей неделе возможно созовут еще одно внеочердное заседание.

Как ранее сообщал Фокус:

30 марта депутаты собрались на внеочередное заседание Рады, утвердили двух новых министров, поддержали открытие рынка земли и провалили голосование по секвестру бюджета.