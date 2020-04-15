Нардепа Вятровича вызывают на допрос в ГБР из-за банкета на форуме по Голодомору
Народный депутат ("Европейская солидарность"), экс-директор Украинского института национальной памяти ВладимирВладимир Вятрович сообщил о вызове на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу о проведении международного форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв Голодомора
"Империя наносит ответный удар. Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским. У нас снова будут сажать за правду о преступлениях коммунистов?", – написал в Facebook Вятрович.
Вятрович является свидетелем по делу о проведении 22–24 ноября 2018 года Международного форума "Украина помнит, мир признает" к 85-й годовщине Голодомора 1932–1933 годов в Украине.
Сообщалось, что в рамках мероприятия тогда состоялся научный симпозиум в Украинском доме, художественная акция-реквием в Национальной опере Украины, мемориальное заседание Верховной Рады, заседание Международного форума с участием президента Украины и глав иностранных государств.
В ноябре 2019 года народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский подал заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) на Вятровича из-за "банкета", организованного им на День памяти жертв Голодомора.
"Была организована конференция, приглашены 400 участников. Но не было и половины, велась фотосъемка, там все видно. На кормление этих виртуальных персонажей Институт национальной памяти в лице Вятровича заказал милые фуршеты. Почти на полмиллиона гривен. У строительной компании. Спасибо, что не у дворников", – написал в Facebook Бужанский.
Как ранее сообщал Фокус:
- Владимир Вятрович заявил, что он и Институт национальной памяти раскололи Украину: "Отделили Украину советскую от Украины независимой, а украинцев – от малороссов. И тут не может быть компромиссов, когда на кону само существование украинской державы".
- Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Вятровича народным депутатом после того, как Ирина Луценко досрочно прекратила свои полномочия народного депутата, а Наталья Бойко, которая шла под 24-м номером в списке "ЕС", отказалась от депутатского мандата.