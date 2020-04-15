Официально: Разумков на завтра созвал внеочередное заседание Рады

Завтра, 16 апреля в 13:00, пройдет внеочередное заседание Верховной Рады. Об этом сообщает аппарат Рады.

В повестку дня вкючены пять законопроектов, среди них – внесения изменений в регламенты Рады для предотвращения злоупотреблений нардепами своих законодательных прав.

Ранее глава партии "Слуги народа" Александр Корниенко говорил, что депутаты могут принять изменения в регламент для ускоренного голосования по законопроекту о банках, к которому подали более 16 тыс. правок.

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Законопроект №1043 внесли еще в прошлом году, он уже прошел первое чтение. Согласно документу, отклоненные профильным комитетом правки могут выноситься на голосование по настоянию их автора, однако для этого необходимо, чтобы такое решение поддержали не менее 45 депутатов (по действующей версии регламента, достаточно только инициативы автора). Также допускает обсуждение по сокращенной процедуре одобренных комитетом правок.

Кроме того, проектом закона совершенствуется процедура подачи проекта постановления об отмене принятого закона – в случае принятия изменений в регламент, такой проект постановления сможет внести группа депутатов (1/5 от состава Рады), президент или Кабмин.

Среди других законопроектов, которые завтра рассмотрит Рада:

проект закона № 0034 о ратификации соглашения о гранте Фонда Е5Р между Украиной и Европейским инвестбанком; проект закона № 2653 о местном самоуправлении; проект закона № 2654 о защите телекоммуникационных сетей; проект закона № 2398-д об оборонных закупках.

Как ранее сообщал Фокус:

На подкомитете Верховной Рады по вопросам банковской деятельности нардепы решили не рассматривать каждую правку по "антиколомойскому" законопроекту отдельно.

27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.