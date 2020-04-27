У органов есть все основания, чтобы заняться Нефьодовым и Верлановым, – глава Минфина

У правоохранителей есть основания для расследования действий уволенных глав Гостаможслужбы и ГФС Максима Нефьодова и Сергея Верланова.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал глава Минфина Сергей Марченко.

По его словам, со стороны бизнеса неоднократно поступали жалобы на задержки с автоматическим возмещением НДС и безосновательное блокирование налоговых накладных.

"С таким подходом люди просто теряют свой бизнес. И это вместо того, чтобы в такой сложный период помочь ему выжить", – говорят в Минфине.

А на таможне, отмечает Марченко, якобы фиксировали нарушения при оформлении товаров.

"До сих пор не запущена система автоматических сканеров на пунктах пропуска. Ну и, конечно, контрабанда никуда не исчезла", – добавил министр.

Ранее 24 апреля Кабмин на внеочередном заседании уволил главу Гостаможслужбы Максима Нефьодова и главу Госфискальной службы Сергея Верланова.

Сейчас выполнять обязанности главы Гостаможслужбы будет руководитель одного из ее департаментов Игорь Муратов, а налоговой временно руководить будет заместитель Верланова Михаил Титарчук.

После увольнения Нефьодова правительство объявило конкурс на главу государственной налоговой службы. На подачу документов отводилось два дня: с 25 по 27 апреля. Конкурсный отбор должен был состояться уже завтра, 28 апреля.

При этом сам конкурс ограничиться только одним собеседование. Соответствующее предложение Кабмину подал глава Минфина Марченко. Собеседовать кандидатов на должность будет замглавы Минфина Денис Улютин.

Напомним, скандал вокруг Нефьодова и Верланова возник, когда уже экс-глава Минфина Игорь Уманский инициировал их увольнение, но тогда добиться своего он не смог и сам был уволен из Кабмина.

Как ранее сообщал Фокус:

Нефьодов заявлял, что криминалитет и не до конца реформированные правоохранительные органы угрожают руководителям Таможенной службы.