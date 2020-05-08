Степанов: У меня хватит политической воли довести медреформу до конца без массовых увольнений
Глава МОЗ Максим Степанов раскритиковал медферорму команды Ульяны Супрун, но заявил, что сможет довести ее до конца без "массовых увольнений и закрытия больниц".
Об этом министр здравоохранения заявил в эфире ток-шоу "Право на владу". Свои мысли он также изложил у себя в Facebook.
По его словам, инициаторы реформы не смогли объяснить украинцам, в чем ее смысл. "Это наверное потому, что они и сами не осознавали, что делали", – пишет он.
"Аудит, который мы провели, показал, что были взяты отдельные элементы западных стран, сделаны красивые слайды в презентации и названо это все реформой. Но они забыли, что их реформа не адаптирована к украинским реалиям. От слова совсем", – пишет Степанов.
"В том виде, в котором мы ее получили – это реформа не о бесплатной медицине, не о достойных зарплатах врачам и не о здоровье пациентов. Она о том, что формулы на бумаге слишком далеки от реальности", – добавил он.
Тем не менее, говорит Степанов, у него "хватит сил и политической воли довести медреформу до конца без массовых увольнений и закрытия больниц".
В том же ток-шоу главный санврач и замглавы МОЗ Виктор Ляшко также высказал недовольство медреформой в ее нынешнем виде, особенно во время эпидемии коронавируса.
"Коронавирус показал: нельзя финансировать инфекционные больницы за пациентом, за болезнью. Потому, что там нужно финансировать готовность к реагированию", – сказал он.
Ляшко уточнил, что трудно предугадать нужный объем финансирования для больницы, ведь никто не знает, насколько сильной в конкретном регионе может быть вспышка COVID-19.
"Мы строим мирную систему, мы строим систему для военного положения, в том числе и для чрезвычайных ситуаций. Это вещи, которые нужно учитывать, мы это не учли", – добавил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 мая, Зеленский заявил, что из-за старта второго этапа медреформы украинские врачи нуждаются в помощи, а 50 тыс. из них находятся под угрозой увольнения. В связи с этим он призвал МОЗ разработать меры по устранению ошибок реформы.
- На следующий день, 5 мая, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что МОЗ собирается сохранить финансирование учреждений системы здравоохранения на уровне 2019 года и разработать новые тарифы на медуслуги.
- Бывшая руководитель Минздрава Ульяна Супрун резко раскритиковала заявления президента Владимира Зеленского и главы МОЗ Максима Степанова по медреформе.
- В НСЗУ заявили, что благодаря медреформе 954 больницы получили значительно больше денег, в сравнении с прошлой схемой финансирования. Степанов приводит совсем другую статистику.