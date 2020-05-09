Посла Грузии отозвали для защиты братских отношений с Украиной от авантюристов, — премьер Гахария

Отзыв посла Грузии для проведения консультаций не ставит под сомнение партнерские отношения Тбилиси и Киева. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает Интерфакс-Украина.

"Конечно же, мы отзовем посла, но это не означает, что поставим под сомнение или дипломатические отношения, или стратегическое партнерство. Мы отзываем посла только для проведения консультаций о том, как защитить эти отношения от тех авантюристов, что сделать для того, чтобы защитить стратегические отношения и братские отношения с украинским народом от этих авантюристов-политиков", - заявил Гахария.

Он выразил уверенность, что из-за "отдельно взятых безответственных политиков" отношения между Грузией и Украиной не окажутся под вопросом, но при этом выразил недоумение, почему "стратегический партнер назначали уже осужденного судебной системой и приговоренного за тяжкие преступления человека на должность".

Гахария выразил надежду, что Саакашвили не будет позволено вмешиваться во внутренние дела Грузии из Киева.

"Как смогут удержать Михеила Саакашвили от того, чтобы он воздерживался от вмешательства во внутренние дела Грузии? Это меня очень интересует, и я буду за этим следить", - сказал премьер.

Как ранее сообщал Фокус:

7 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

8 мая Грузия отозвала своего посла из Украины для консультаций. При этом глава МИД Грузии Давид Залкалиани отметил, что Тбилиси не рассматривает вариант разрыва дипломатических отношений с Украиной.