Саакашвили ищет команду Исполкома реформ через Facebook: нужно заполнить форму и записать видео
Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили ищет людей к себе в команду через Facebook.
На своей странице в соцсети политик разместил пост с прикрепленной к нему формой, которую необходимо заполнить, чтобы поучаствовать в конкурсе.
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Кроме того, кандидаты должны записать видео хронометражом до 3 минут и рассказать, почему они хотят работать в Исполкоме реформ.
Форму заполнить можно до 18 мая, а уже на следующий день с кандидатами начнут проводить собеседования (по видеосвязи или в формате личной встречи).
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля в СМИ появилась информация, что Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ. Позже он сам подтвердил, что получил такое предложение от Зеленского. По его словам, президент предложил ему заниматься переговорами с МВФ.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства, посла Грузии отзовут из Украины.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили также говорила, что назначение Саакашвили в Кабмин Украины будет значить раскол между двумя странами.
- 7 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
- 8 мая стало известно, что Грузия отозвала своего посла из Украины для консультаций по поводу назначения Саакашвили главой Исполкома реформ. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани также добавил, что Грузия не рассматривает вариант разрыва дипломатических отношений с Украиной.
- В МИД Украины заявили, что если Грузия будет делать "резкие шаги" из-за Саакашвили, Украина это переживет. Президент Зеленский также заявил, что Грузия совершила ошибку, когда отозвала своего посла из Украины.