Саакашвили ищет команду Исполкома реформ через Facebook: нужно заполнить форму и записать видео

Политика
Всего открыты 7 вакансий, но есть возможность предложить и свою: для этого выделили графу "другое"

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили ищет людей к себе в команду через Facebook.

На своей странице в соцсети политик разместил пост с прикрепленной к нему формой, которую необходимо заполнить, чтобы поучаствовать в конкурсе.

Всего открыты 7 вакансий: ю

Кроме того, кандидаты должны записать видео хронометражом до 3 минут и рассказать, почему они хотят работать в Исполкоме реформ.

Форму заполнить можно до 18 мая, а уже на следующий день с кандидатами начнут проводить собеседования (по видеосвязи или в формате личной встречи).

Как ранее сообщал Фокус:

  • Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства, посла Грузии отзовут из Украины.
  • 8 мая стало известно, что Грузия отозвала своего посла из Украины для консультаций по поводу назначения Саакашвили главой Исполкома реформ. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани также добавил, что Грузия не рассматривает вариант разрыва дипломатических отношений с Украиной.