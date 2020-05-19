Агенты ФБР несколько раз ездили к Рябошапке по делу ПриватБанка и Коломойского, – СМИ
Агенты ФБР несколько раз ездили к бывшему генпрокурору Руслану Рябошапке по делу о возможном выведении средств из "ПриватБанка". Об этом пишет американское издание BuzzFeed, ссылаясь на свои источники.
Одна из таких встреч якобы состоялась в феврале. По данным издания, тогда сотрудники Федерального бюро расследований встречались не только с Рябошапкой, а еще и с сотрудниками НАБУ. Во время встречи стороны якобы обсуждали дело "ПриватБанка".
Директор НАБУ Артем Сытник подтвердил журналистам, что он сотрудничает с ФБР по этому делу, но подробнее о ситуации рассказывать отказался.
BuzzFeed напоминает, что в марте Рябошапка уже ушел из Офиса генпрокурора. Журналистам бывший генпрокурор говорит, что его увольнение связано с тем, что он занимался делом Коломойского, в то время как президент Зеленский говорил, мол Рябошапка не показал результатов в борьбе с коррупцией.
Сейчас в США работает т.н. "большое жюри", которое изучает ситуацию с "ПриватБанком" и Коломойским, в т.ч. то, как украинский бизнесмен мог вывести деньги из финучреждения в США через вереницу офшоров.
Большое жюри – это коллегия присяжных, которые после изучения обстоятельств дела определяют обоснованность предъявления кому-либо официальных обвинений.
Основание для иска в американский суд – якобы организация ряда схем, целью которых, как считает "ПриватБанк", было завладение активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных "ПриватБанком" в период, когда он принадлежал ответчикам.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во время одного из разговором Зеленского и Трампа, президент Украины пообещал, что Рябошапка займется расследованием дела Burisma. При этом, Зеленский назвал Рябошапку "100% его человеком, его кандидатом".
- Позже, комментируя свои же слова, Зеленский отметил, что Рябошапка и правда, его товарищ. "Но они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать", - добавил президент.
- Зеленский также заявил, что Рябошапка – хороший специалист, но не показал результат.
- 5 марта Верховная Рада приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154), что повлекло его отставку с должности.
- 6 мая САП открыла уголовное дело против Рябошапки по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды.