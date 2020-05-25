Искажал тесты на коронавирус: в Днепре уволили главу лабораторного центра

В Днепре уволили главу областного лабораторного центра Александра Штепу. Комиссия Минздрава подозревает медика в искажении результатов ПЦР-тестирований на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета на своей странице в Facebook.

Временно исполнять обязанности руководителя Днепропетровского областного лабораторного центра назначили Инну Похмурко.

"В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР тестов на COVID. Как результат работы комиссий – увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы в прошлую пятницу", – отметили в пресс-службе.

В облсовете подчеркнули, что на сегодняшний день в регионе решен вопрос с задержкой проведения тестов COVID-19.

За выходные работа по проведению тестирования населения Днепропетровской области на COVID была полностью восстановлена: в общем 1000 проб провели за субботу и воскресенье.

В настоящее время в области лабораторно подтверждено 869 больных COVID, за субботу и воскресенье – 10 новых положительных случаев.

Ранее выходец из Днепра нардеп от "Слуги народа" Кирилл Нестеренко выдвинул в Facebook обвинение, что в Днепре медики фальсифицируют данные ПЦР-тестов и ставят ложнопозитивные результаты некоторым людям, чтобы отправить их на карантин и отстранить от управленческой деятельности.

О том же говорил и глава облсовета Святослав Олейник.

"Многие вещи не сходятся. В том числе, количество больных и тех, кто выздоровел. Сегодня у многих, у кого подтвердили болезнь, нет никаких симптомов. Даже из тех, кто сейчас в больницах: 36% госпитализированных чувствуют себя хорошо. Путем выявления антител к коронавирусу в крови возможно установить, кто из подтвержденных на сегодня реально болел COVID, а кто нет. Для этого необходимо дополнительно оборудовать лабораторию, и мы сейчас этим занимаемся", – рассказал председатель облсовета.

На все эти заявления отреагировал мэр Днепра Борис Филатов. В своем посте в Facebook градоначальник изложил свою версию причин скандала.

"Дело в том, что по Днепру давно и упорно ходят слухи, будто некоторое количество областных чиновников поймали "корону", но обиделись из-за того, что этот факт не удалось скрыть от прессы. И посему они решили, что против них существует заговор, цитирую бред воспаленного начальничьего воображения: "с целью устранения их от управленческой деятельности", – объясняет Филатов.

По словам Филатова, в результате этого "слуги народа" фактически остановили диагностику на коронавирус в Днепре.

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