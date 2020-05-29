У Украины может появиться право выйти из Минских соглашений, – замглавы делегации в ТКГ

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Мережко заявил, что у Украины может быть право выйти из Минского процесса, если будет доказано, что Россия выполняет договоренности недобросовестно.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

При этом он отметил, что если при таких обстоятельствах украинская сторона покинет переговоры в одностороннем порядке, санкции против РФ должны сохраниться.

"Если Украина соблюдает свои обязательства, а Россия нет, у нас появляется право – и я здесь провожу аналогию с международным договором – из-за несоблюдения и нарушения договоренности контрагентом выйти из процесса. Это будет больше не юридическое, а политическое право. Однако санкции при этом все равно будут действовать. Ведь это не по нашей вине произошло нарушение Минских договоренностей", – сказал Мережко.

Он признал, что Украине необходимо просчитать все риски выхода из Минска, однако подчеркнул, что по факту Минские договоренности завершились еще в 2015 году.

"Минские договоренности закончились 31 декабря 2015 года. То, что у нас сейчас есть, – это процесс переговоров, своеобразная площадка. Речь идет о попытке сохранить то, что можно сохранить, исходя из тех обязательств, которые были взяты сторонами в рамках "Минска", развить или наполнить эти договоренности новым содержанием. Я согласен с тем, что необходимо просчитывать риски, но право выхода у нас появляется", – сказал Мережко.

По его словам, Минский процесс "может превратиться в долгоиграющую пластинку", однако заявил, что Украина пока не планирует инициировать "Минск – 3".

"Такого плана пока нет. Сейчас мы сосредоточены только на добросовестном выполнении того, что зафиксировано в тексте Минских соглашений, несмотря на все интерпретации, на некоторые положения, которые мы отвергаем", – сказал Мережко.

Он также подчеркнул, что в Конституции Украины очень сложно закрепить так называемый особый статус Донбасса.

"Здесь же речь идет о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской области. Не всего региона или целых двух областей, а отдельных территорий. В Конституции такое очень сложно юридически закрепить", – сказал Мережко.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна будет бороться за Минские соглашения, так как с ними связаны санкции против России.