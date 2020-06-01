Компенсация от BBC и 606 млн грн дивидендов. Порошенко показал декларацию за прошлый год

Пятый президент и лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко обнародовал декларацию о доходах за 2019 год. С документом можно ознакомиться на сайте Нацгенства по борьбе с коррупцией.

Согласно декларации, Порошенко за прошлый год получил 772,9 млн грн дохода. Из них в качестве налогов он отдал 188 млн грн.

Большую часть дохода (606 млн грн) пятый президент задекларировал как дивиденды. В пресс-службе Порошенко, говорят, что они не выплачивались с 2014 года: накопленную за долгое время сумму перечислили якобы только в конце 2018 – начале 2019.

Как и президент Владимир Зеленский, Порошенко вложился в ОВГЗ на 108,7 млн грн. Его доход от облигаций составил 4,6 млн грн.

Внес Порошенко в декларацию и 4,4 млн грн компенсации от BBC News за статью о якобы проплате встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Количество компаний, конечным бенефициаром которых по-прежнему остается Порошенко, в 2019 году сократилось до 28. Остальные компании политик передал своему сыну Алексею, что отображено в его декларации.

Как ранее сообщал Фокус:

В апреле 2020 года налоговая служба сообщала, что 1 761 украинец задекларировал более 1 млн грн годового дохода.