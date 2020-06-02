Новая встреча "нормандской четверки" пройдет после нормализации ситуации с пандемией, – Маас

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" пройдет после нормализации эпидемической ситуации в мире. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Берлине, сообщает Европейская правда.

"Что касается саммита, все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Конфликт на востоке Украины для ЕС остается важной темой", – сказал Маас.

Он добавил, что во время председательства Германии в ЕС, которое начнется 1 июля, одним из важных вопросов будут отношения со странами "Восточного партнерства".

"Украина будет важным аспектом. Мы не только продолжим поиск путей, как достичь мира в Украине, мы также будем помогать с реформами", – сказал глава МИД Германии.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к компромиссам по Донбассу, но не пойдет на пересечение "красных линий".