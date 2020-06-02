Новая встреча "нормандской четверки" пройдет после нормализации ситуации с пандемией, – Маас
Встреча лидеров стран "нормандской четверки" пройдет после нормализации эпидемической ситуации в мире. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Берлине, сообщает Европейская правда.
"Что касается саммита, все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Конфликт на востоке Украины для ЕС остается важной темой", – сказал Маас.
Он добавил, что во время председательства Германии в ЕС, которое начнется 1 июля, одним из важных вопросов будут отношения со странами "Восточного партнерства".
"Украина будет важным аспектом. Мы не только продолжим поиск путей, как достичь мира в Украине, мы также будем помогать с реформами", – сказал глава МИД Германии.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к компромиссам по Донбассу, но не пойдет на пересечение "красных линий".
- В фильме об итогах первого года президентства Зеленский выразил уверенность, что до конца своего пребывания на посту сможет завершить войну на Донбассе. В то же время глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает вернуть Донбасс до конца текущего года, но если этого не удастся добиться – есть план "Б".