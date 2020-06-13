"Час назад закончили считать". В НАБУ и САП рассказали о взятке в $6 млн за дело Злочевского

Взятку в $6 млн руководителям НАБУ и САП предлагали за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского. Об этом глава НАБУ Артем Сытник и глава САП Назар Холодницкий сообщили на брифинге.

По словам Холодницкого, из всей суммы $5 млн предназначалось непосредственно человеку, который должен был закрыть дело, и еще $1 млн – за "консультационные услуги".

Задержаны три человека: первый замглавы Госналоговой службы в городе Киеве Николай Ильяшенко (ему уже сообщили о подозрении), бывший сотрудник Госфискальной службы и человек, который "имел или имеет отношение" к компании Злочевского Burisma.

Двоих последних руководители НАБУ и САП назвали доверенными лицами Злочевского, но пока что им не объявили о подозрении из-за юридических нюансов. Деньги передавали через агента НАБУ Евгения Шевченко.

По словам Шевченко, на то, чтобы пересчитать такую сумму, ушло 12 часов - начали в 21:00, закончили в 9 утра

Дело, которое хотели закрыть у Злочевского, касается завладения денег стабфонда НБУ, которые выдавались на подконтрольный бежавшему в Россию бизнесмену Сергею Курченко банку "Реалбанк".

Директор НАБУ Сытник добавил, что поначалу злоумышленники предлагали $1 млн за передачу дела Злочевского в другие правоохранительные органы, в которых его со временем закрыли бы, но после отказа было предложено $5 млн за закрытие дела "на месте".

Примечательно, что у Злочевского требовали закрытить дело до 14 июня – как раз в этот день бывший министр празднует день рождения.

Предлагавшие взятку также хотели убедиться в том, что дело все же закроют. Для этого они требовали информацию из Единого реестра досудебных расследований. Информацию о "закрытии" взяточникам передавали сотрудники Офиса генпрокурора, утверждают в НАБУ и САП.

"На причастность к этому преступлению проверяются представители Офиса генпрокура – они передавали информацию, что да, дело уже действительно по реесту закрыто и есть постановление и решение. Что все уже отображено в реестре", – говорит Сытник.

Холодницкий также показал фейковое постановление о закрытии дела. "Это постановление (имитация постановления) о закрытии уголовного дела с подписью руководителя антикоррупционной прокуратуры. Эти два листа бумаги оценили в $5 млн", – говорит он.

"Надеюсь, что генпрокурор, которая умеет оперативно проводить служебные расследований, на этот раз не засекретит, а проведет расследование по этому позорному факту", – добавил Холодницкий.

"Дело не сложное, одноэпизодное. Мы уже перед брифингом говорили о том, чтобы провести быстрое и эффективное расследование и передать дело в антикоррупционный суд. Думаю, суд это дело будет быстро слушать... Это очевидное преступление, есть достаточно полные доказательства", – добавил со своей стороны Сытник.

Николай Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года, после того, как стал подозреваемым по делу о незаконном обогащении. В январе 2015 года ГПУ объявила его в розыск.

Как ранее сообщал Фокус:

26 мая, генпрокурор Венедиктова публично обвинила руководство САП в бездеятельности: якобы прокуроры пропускают важные процессуальные сроки и поэтому им приходится закрывать резонансные дела.

САП в ответ поинтересовалось, почему прокуроры из ОГПУ так долго не передавали материалы дел в суд, ведь подозрение по ним сообщалось 2-4 года назад.