Израиль в ближайшее время ратифицирует соглашение о свободной торговле с Украиной, – МИД

Политика
Министры иностранных дел Украины и Израиля провели телефонный разговор

Кнессет (парламент) Израиля в ближайшие недели планирует ратифицировать соглашение о свободной торговле с Украиной. Соответствующее заявление сделал глава МИД Израиля Габи Ашкенази в разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об это сообщает пресс-служба МИД.

"На запрос главы МИД Украины, министр иностранных дел Государства Израиль заверил, что новый Кнессет Израиля намерен в ближайшие недели ратифицировать соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем",  – говорится в сообщении.

Также министры обменялись приглашениями посетить Украину и Израиль соответственно.

Как ранее сообщал Фокус: