Стерненко не пустил к себе полицейских, которые пришли проконтролировать его домашний арест

Бывший руководитель одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, который сейчас находится в Киеве под домашним арестом, не пустил к себе киевских полицейских. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Стерненко, контролировать его домашний арест может только одесская полиция – такое решение вынес суд.

"Ко мне домой пришла киевская полиция. Что-то хотят по домашнему аресту проконтролировать, но у них нет полномочий – суд поручил осуществлять контроль за арестом только одесской полиции", – пишет он.

"Я с ними поговорил и объяснил это. Ушли куда-то советоваться. Почему полиция плюет на судебное решение?", – добавил Стерненко.

15 июня Шевченковский райсуд Киева в качестве меры пресечения для бывшего главы одесского Правого сектора Сергея Стерненко избрал круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток.

На следующий день Стерненко заявил, что судья удовлетворила его ходатайство и изменила место отбывания ареста с одесской военной части на киевскую квартиру.

Как ранее сообщал Фокус:

11 июня СБУ сообщила Стерненко о подозрении по ч.1 ст.115 и ч.2 ст.263 УК – умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия. Сам активист заявил, что не совершал убийства. Дело касается нападения на Стерненко в июле 2018 года.

По версии СБУ, нападавшие на Стерненко Иван Кузнецов и Александр Исайкул действительно хотели запугать и нанести телесные повреждения активисту. Именно поэтому их действия квалифицированы по ч.4 ст.296 УК (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия – от 3 до 7 лет тюрьмы).