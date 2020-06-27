В СНБО предупредили, что школы с осени могут перейти на дистанционный режим обучения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что школам в новом учебном году, скорее всего, придется продолжить работу в дистанционном режиме.

Об этом Данилов сказал на совещании по коронавирусу, сообщает пресс-служба президента Украины.

В субботу, 27 июня, из-за роста заболеваемости коронавирусом президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с членами правительства, представителями правоохранительных органов, руководителями областных госадминистраций и мэрами городов.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце мая и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что в новом учебном году в школах продолжат применять дистанционное обучение, а на основе индивидуального подхода будет пройден тот материал, изучение которого по программе пришлось на период карантина.

Позже Любомира Мандзий заявила, что надеется, что с 1 сентября школы в Украине заработают в обычном режиме, но окончательное решение будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации.