Деркач обнародовал разговор якобы Порошенко и Байдена об украинских "диверсантах" в Крыму

Сегодня, 9 июля, внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал новые записи телефонных переговоров с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Со слов Деркача, речь идет о задержании украинских "диверсантов" в Крыму, которые якобы летом 2016 года хотели взорвать дорогу и опоры ЛЭП на дамбе. С такой версией событий выступили российские органы, Украина все опровергала.

Российский Интерфакс тогда писал о якобы двух попытках украинских "ДРГ" прорваться в Крым. В результате, россияне задержали нескольких человек. Среди них был и Евгений Панов, которого "Верховный суд Кры­ма" приговорил к вось­ми годам колонии стро­гого режима.

В итоге, украи­нец пробыл в заключении около года и был освобожден 7 сентября 2019 года в рамках обмена пленными с Россей в формате 35 на 35.

На пленках, обнародованных Деркачом, голос, похожий на голос Байдена говорит, что его команда проинформировала его о событиях 7-8 августа 2016 года во всех подробностях.

"Эти действия оставили президента и меня очень обеспокоенными… Как вы знаете, мы вмешались один раз, до того, как это случилось, когда узнали, что Генштаб совершает определенные меры. Поэтому мы дали понять, что не поддерживаем этого. Вы сделали шаг назад, но на следующий день это случилось. Я скажу очень откровенно – он (президент Обама, - ред.) не в восторге от этого", – говорит якобы Байден.

"Начальник вашей военной разведки получил четкий сигнал от нас несколько недель назад относительно нашего категорического непринятия запланированной диверсионной операции против военных объектов на территории России", - добавил также "Байден".

"Крым – это Украина, и он незаконно оккупирован. Вместе с тем мы убеждены в том, что увеличение цены оккупации для России должно происходить исключительно за счет политико-дипломатический усилий, а не военных и диверсионно-подрывных операций", – говорит также этот голос.

В ответ голос, похожий на голос Порошенко, отвечает, мол события имели место, когда он был с визитом в Юго-Восточной Азии. "Мы приняли важные меры, которые делают невозможным возникновение подобной ситуации в будущем", – говорит "Порошенко" и добавляет, что не хочет увольнять начальника ГУР Минобороны, потому что это выглядело бы как признание ответственности.

Официальное сообщение о телефонном разговоре Байдена и Порошенко Белый дом обнародовал 12 августа 2016 года.

"Вице-президент США Джо Байден обсудил с президентом Украины Петром Порошенко последние напряженности в оккупированном Россией Крыму... Вице-президент призвал президента Порошенко принять меры, чтобы избежать эскалации напряженности", – говорилось в сообщении.

Также Байден отметил, что Вашингтон должен повлиять и на Россию для деэскалации конфликта.