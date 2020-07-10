Изменить Минские соглашения могут только лидеры нормандской четверки, – Резников

Модернизировать формат минских переговоров могут только лидеры нормандской четверки.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, пишет РБК-Украина.

По его словам, решение о том, что Минск "родился" было принято на уровне нормандского формата, поэтому лишь в этих консультациях могут приниматься любые другие решения связанные с Минском.

"ТКГ – это технический и логистический центр, задача которого контактировать по возникающим вопросам, но все решения должны и могут приниматься только лидерами Нормандского формата", – сказал Резников.

По его мнению, нормандская встреча может пройти и в заочном формате, если на это согласятся лидеры стран-участниц. При этом консультации реалистично провести в сентябре после выполнения обязательств саммита в Париже. Но только "при наличии взаимной воли всех участвующих в этом процессе".

Кроме того, Резников отметил, что несколько пунктов минских соглашений от февраля 2015 года не соответствуют сегодняшним реалиям. Подразумевается то, что в документе обозначены уже неактуальные даты выполнения договоренностей, линия разграничения, и порядок проведения выборов в ОРДЛО до возобновления контроля Украины над своей границей.

"Есть масса вещей, которые сегодня уже не работают, и поэтому стороны в Минске не могут договориться априори. В том числе об этом говорят и наши европейские партнеры, начиная с фразы канцлера Германии фрау Меркель о том, что Минск не высечен на камне. Ничего нового я не сказал", – добавил вице-премьер.

Недавно Резников заявил, что следующая встреча лидеров стран нормандского формата может состояться в августе.

Ранее представитель РФ в Трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов заявил, что Украина отказалась от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен.

Отметим, глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами рассказал об итогах переговоров советников лидеров стран нормандской четверки в Берлине. По его словам, переговоры были очень непростыми и длились 11 часов. Обсуждение велось вокруг исполнения договоренностей, достигнутых на встрече лидеров нормандской четверки в Париже в декабре 2019 года. На переговорах в Берлине все стороны подтвердили необходимость нового саммита глав Украины, России, Франции и Германии. Ермак уверен, что в ближайшее время такая встреча состоится в Берлине.