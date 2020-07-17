Каратистка против боксера. В соцсетях обсуждают перспективы Ирины Верещук на выборах в Киеве

Кандидатов на лакомый пост мэра Киева от "Слуги народа" было несколько – в праймериз кроме Ирины Верещук участвовали нардепы Александр Дубинский, Николай Тищенко, Дмитрий Гурин и Александр Качура.

Но победила именно она. Дело скорей всего в ее активном самопиаре – Ирина Верещук часто появлялась на телевидении и участвовала в ток-шоу. Ее обсуждают в СМИ и соцсетях.

Кандидата отбирали по трем показателям — голосование фракции "Слуги народа", результаты социологических исследований, проведенных Офисом Президента, и личная позиция Владимира Зеленского. По итогам с результатом "три из трех" уверенную победу в праймериз одержала Ирина Верещук.

Фракция проголосовала так:

Ирина Верещук – 87 голосов;

Александр Дубинский – 41 голос;

Николай Тищенко – 30 голосов;

Дмитрий Гурин – 15.

Александр Качура – 3.

Таким образом, именно она будет баллотироваться на пост мэра столицы от партии "Слуга народа" на местных выборах, которые пройдут 25 октября 2020 года.

Владимир Зеленский, который присутствовал на праймериз в КВЦ "Парковый", заявил, что свой выбор сделал, потому что Верещук самый "симпатичный кандидат".

"Я действительно поддержал решение партии "Слуга народа", и я от себя симпатизирую этому выбору – Ирине Верещук. Поэтому у нас сегодня никто не будет спорить в партии "слуг народа". Сегодня все три балла получила Ирина Верещук, которая будет наилучшим, самым умным (я в этом уже уверен, потому что мы видели разных кандидатов), симпатичным кандидатом", – сказал Зеленский.

Глава партии "Слуга народа" Александра Корниенко сразу же попросил президента быть осторожнее с высказываниями о внешности Верещук.

"Чего? Что она симпатичнее Дубинского? Это не сексизм, я говорю правду", – ответил Зеленский на реплику Корниенко.

Перед тем, как стать частью команды Зеленского, Ирина Верещук уже управляла городом с 2010 по 2015 год. Собственно, у нее единственной из кандидатов от "слуг" был подобный опыт. Правда город был гораздо меньше Киева – это Рава-Руська во Львовской области.

Для сравнения – населения в Раве-Русской по последним официальным данным: 8647 человек, в Киеве – 2 965 500 человек.

Мэром Равы-Русской она была избрана от партии "Сильная Украина", но сама оставалась беспартийной. В 2013 году, после отказа Виктора Януковича от евроинтеграционного курса, призвала страны Европейского Союза подписать отдельное соглашение об ассоциации с городом Рава-Русская. В начале 2015 года подал в отставку с должности. Отметим, что Ирина Верещук, как и действующий мэр Киева, имеет спортивное прошлое. Долгое время она занималась каратэ и даже получила черный пояс.

Сама Ирина Верещук свою победу на праймериз отметила благодарственной речью и попросила в нее верить, отметила, что "победа будет за нами".

В соцсетях выбор "слуг народа" в общем одобрили. На фоне остальных кандидатов Ирину Верещук посчитали компромиссной кандидатурой – она имеет довольно высокую узнаваемость и при этом реже попадала в скандалы, чем, например, нардеп-ресторатор Николай Тищенко.

Но некоторые отметили, что она, все же не из Киева, хоть уже и обзавелась недвижимостью под столицей. По данным декларации, Ирина Верещук владеет земельным участком в Вышгородском районе и квартирой в Броварах. Апартаменты в Киеве она арендует, а также владеет на Львовщине тремя квартирами и тремя земельными участками. Однако "неместное" происхождение сильно снижает ее шансы на то, чтобы стать мэром.

В целом же в соцсетях отметили, что хоть Ирина Верещук и выглядит по сравнению довольно неплохо в сравнении с другими потенциальными кандидатами от "Слуги народа", реальную конкуренкию Виталию Кличко она составить не сможет. Некторые комментаторы уже даже поспешили поздравить действующего мэра столицы с победой.

А кто-то считает, что это такой хитрый заговор. И Виталий Кличко договорился с Офисом президента, чтобы ему в соперники выбрали соперника, который заведомо не имеет шансов на победу, но создаст видимость достойной борьбы за мэрство.

Но не все разделили подобный оптимизм. Вполне вероятно, что у бывшей леди-мэра Равы-Руськой есть шанс победить на выборах мэра. Может сыграть и неприязнь части киевлян к нынешнему мэру и симпатия к действующему президенту Владимиру Зеленскому, который лично одобрил кандидатуру Верещук. Например, бывший соперник Верещук на праймериз - Александр Дубинский - сразу после праймериз пожелал ей удачи.

В любом случае за кресло мэра Киева будет бороться еще ряд кандидатов. Только пока неизвестно кто. Официально о желании побороться за пост градоначальника объявили действующий глава столицы Виталий Кличко и экс-нардеп Михаил Добкин. Последний даже записал первый предвыборный ролик.

В городе уже появились плакаты политиков, подозрительно напоминающие предвыборные. Среди них – Алексей Гончаренко ("Европейская Солидарность"), правда, он отмечает, что решение о выдвижении в мэры Киева будет приниматься партией позже.

Объявил о создании собственной партии и, вероятно, попытается составить конкуренцию Кличко телеведущий Андрей Пальчевский. Виталий Нестор ("Батькивщина") презентовал "Новую стратегию Киева" и его плакаты появились по Киеву, однако точного подтверждения, что он включится в борьбу, пока нет.

Среди прочих кандидатов называют Алексея Кучеренко, Николая Томенко, Андрея Ильенко (ВО "Свобода"), Юрия Левченко, Александра Попов, однако подтверждения, что они будут баллотироваться – нет. А шоумен Сергей Притула, про решение которого баллотироваться в киевские мэры от "Голоса" ходили упорные слухи, и вовсе заявил, что ответ сейчас дать не готов.