Кадыров потребовал от Зеленского "подтвердить свои извинения"

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.

Об этом Кадыров написал в своем Telgram-канале.

"Раньше я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной", – написал Кадыров, добавив к посту отрывок из интервью Дмитрия Гордона с Зеленским 2019 году.

В нем Зеленский извиняется перед мусульманами за своих коллег, которые показали нарезку видео с плачущим Кадыровым в шоу "Квартала 95".

Кадыров заявил, что отвечать Зеленскому придется "не перед главой республики, а перед "сыном Ахмата-Хаджи Кадырова".

"Я сын погибшего Отца, пехотинец Великого Лидера Владимира Путина, защитник своего народа. Выберите и Вы, Владимир Александрович, наиболее подходящий для себя статус, определитесь, наконец, с тем, кто Вы есть. Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко", – пишет глава Чечни.

В 2019 году Зеленский извинился перед мусульманами за то, что в шоу "95 квартала" был использован видеоролик, в котором показан плачущий Кадыров. Впервые Зеленский извинился за видео в 2014 году.

"Выстройте правильные, добрососедские отношения с Великой Россией. Уверен, гарант Конституции Украины должен сделать первый шаг!", – добавил Кадыров.

Напомним, после того, как Зеленский победил на выборах, Кадыров заверил его, что Россия первой протянет Украине руку помощи в дни невзгод.