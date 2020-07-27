Во второй тур с Зеленским вышел бы уже не Порошенко, – опрос

Если бы выборы президента в Украине состоялись на этой неделе, то во второй тур вместе с действующим президентом попал бы нардеп Юрий Бойко.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

В частности, за Владимира Зеленского бы проголосовали 30,2%, за Юрия Бойко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") проголосовали бы 14,4%, за Петра Порошенко ("Европейская солидарность") – 13,7%, за Юлию Тимошенко (ВО "Батькивщина") – 9,1%".

Слайд: Ratinggroup.ua

Если верить результатам опроса, то в первую пятерку попадает также Игорь Смешко из партии "Сила и честь" с 5,8% рейтинига. Вслед за Смешко, с 3,9% в рейтинг попал политик Олега Ляшко. Далее в топе расположился Владимир Гройсман с 3,1%. И на восьмом месте, при 3,0% – Анатолий Гриценко.

Остальные кандидаты не набрали и 3% голосов. Среди тех, кто вообще намеревается идти голосовать, 13% не определились.

Как мы уже сообщали, в июле месяце, впервые с избрания Зеленского президентом, более половины граждан недовольны его деятельностью.