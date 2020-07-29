Андрей Пальчевский: "Правдорубы грязи не боятся. А я вообще тефлоновый"

КТО ОН: известный предприниматель, основатель клиники "Евролаб"

ПОЧЕМУ ОН: в начале июля Пальчевский объявил о походе в политику во главе партии своего имени

Встреча с Андреем Пальчевским была назначена на утреннее время. От Фокуса одно требование: говорим начистоту, без общих фраз и популизма. Поступило ответное требование: на встречу Андрей придет со шнапсом. Вот вам и заголовок — "Утро Пальчевского начинается со шнапса". На деле так и оказалось. Только Шнапс — это не алкогольный напиток, а любимая собака Андрея, а наше интервью совпало со временем утренней прогулки.

Ваша фамилия фигурирует во всех опросах по рейтингам потенциальных кандидатов в мэры Киева. Согласно свежему опросу Центра Разумкова, у вас второе место после Виталия Кличко. Так что — баллотироваться будете?

— Я ведь начинающий политик. Нет, не так, правильно будет сказать "Я уже опытный политик" — три недели как (улыбается). Я собираюсь что-то поменять, а чтобы что-то поменять, я должен подготовиться. Как перед прыжком в бездну. Поэтому рано говорить о мэрстве. Но для меня стало большим откровением, что я любимец народа. Если таксисты не останавливаются, не машут рукой и не кричат мне: "Пальчевский, иди в мэры!", значит, день прошел зря. Недавно едва смог вырваться из толпы людей — не хотели отпускать.

В начале июля вы заявили о создании собственной партии — "Перемога Пальчевського". Судя по названию, это еще один проект, заточенный под раскрученную фигуру лидера?

— Точно заточенный на победу. Наверное, вы уже заметили, что по сравнению с другими я очень скромный человек. Когда я вижу, как выступают товарищ К или товарищ З, удивляюсь, почему они не смущаются тому, что нигде не учились, ничего не знают, но при этом хотят быть президентами. У них там какой-то президентский квартал или президентское телевидение: зашел туда — считай, ты как минимум кандидат, провел программу — уже вице-президент, и ничего, никто не смущается. Элиту в хорошем смысле этого слова должно растить государство, псевдоэлиту растит телевидение.

"Если бы остался Порошенко, было бы еще хуже, мы бы получили Лукашенко-Путинскую смесь"

Неужели среди действующих партий не нашлось такой, к которой вы могли бы примкнуть?

— Они боятся конкуренции. И я хоть и начинающий политик, но понимаю, что люди разочарованы всеми этими движениями, да и мне не надо туда идти, чтобы зарабатывать, мне надо идти, чтобы менять страну. Мы будем действовать на том избирательном поле страны, где люди недовольны работой команды Зеленского, то есть мы на поле разочарованных, и, к сожалению, это поле у нас становится все больше, и удобрять его не надо.

Вы ведь поддерживали Владимира Зеленского на президентских выборах.

— Так в том-то и дело.

Как оцениваете первый год его правления?

— Катастрофа, что по-гречески значит "развязка". Но дело в том, что если бы остался Порошенко, было бы еще хуже. Потому что сейчас мы бы получили Лукашенко-Путинскую смесь — эдакий гибрид, умноженный на все заболевания, которые только можно себе представить.

Как оцениваете шансы Ирины Верещук в качестве кандидата от "слуг" в мэры Киева?

— Она мне симпатична как мэр Рава-Русской. Но, думаю, в Киеве она не пройдет, да и в Раве-Русской уже тоже не пройдет. Сейчас будет идти разочарование "зеленой волной". Но у Ирины есть черты, которые мне нравятся. Она жизнерадостна и оптимистична. Я бы взял ее в команду.

Создать свою партию – это ведь не дешево, не так ли?

— Я 40 лет в бизнесе и один из крупнейших инвесторов в медицину Украины, я умею зарабатывать. Но деньги для меня никогда не были и не будут главным, потому что у меня хорошее воспитание, а еще я много читал о счастье у Аристотеля и Платона. Вот, например, Платон говорил, что для счастья нужны веселый нрав и дети. Развивая Платона, я бы сказал, что для счастья нужна финансовая и желательно политическая свобода — это первое. А второе, во что я верю, сказал уже Конфуций: нельзя быть счастливым в несчастной стране. Вот размышлял я над этим и пришел к мысли, учитывая мой солидный возраст, следующих заходов в политику у меня не будет.

Возраст в политике играет большую роль?

— Возраст, как пробег в автомобиле: ты должен быть с пробегом по дорогам Украины, чтобы понимать, о чем идет речь. И желательно, чтобы был большой пробег. Я, например, в молодых политиков не верю априори. Я понимаю, что среди них есть умные люди с горящим сердцем и глазами, но они не понимают, как устроен этот мир, как работает национальный банк, как работает или не работает продажная журналистика, они не понимают нашего места в мире и не знают нашей истории. А чтобы понимать, нужно много читать каждый день. Я читаю историю уже 50 лет жизни. По принципу дуэлянтов: чтобы быть готовым к дуэли, нужно каждый день стрелять. Так же и здесь: читать, учиться, узнавать. А чем больше ты узнаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь. Я это понимаю. А молодые политики, наоборот, думают, что знают все, а на самом деле ничего не знают. Это нас и отличает.

Ранее вас знали как успешного предпринимателя, основателя "Евролаб", потом — как телеведущего. Не опасаетесь, что поход в политику обернется волной негатива и достигнутая вами известность обесценится?

— Мне уже наплевать на мое имя. Поливать грязью меня будут? Правдорубы грязи не боятся. А я вообще тефлоновый. Да и люди меня любят.

А если это изменится?

— Это не изменится, они будут любить меня еще больше. Я настоящий. Я ж не воровать иду. Только вот мама моя переживает, что застрелят возле подъезда, и друзья волнуются, но я не боюсь.

Вы много общались с крупнейшими бизнесменами планеты и мировыми лидерами, среди них и Маргарет Тэтчер. Планируете использовать этот опыт в управлении Киевом?

— Вы знаете, я не тэтчерист. Из женщин-политиков я бы хотел быть, как Ангела Меркель. Шесть сроков непрерывного процветания страны, наибольшие успехи, и никто не знает, что она делает.

"Мы будем действовать на том избирательном поле страны, где люди недовольны работой команды Зеленского"

Применять опыт, конечно, буду. Опыт — это сын ошибок. И это еще одна причина, по которой я с осторожностью отношусь к молодым политикам. Как набьешь шишки — так и поймешь, что нужно делать, да и с опытом растет эмпатия, сострадание к людям.

Какова идеология вашей партии?

— Географически мы за центризм, за единую Украину, за пресечение любых попыток разделять на восток и запад, юг и север. За жесткое пресечение разделять нас по конфессиональному, языковому и другим принципам.

Кто ваш потенциальный избиратель?

— Русскоговорящие патриоты Украины и украиноговорящие граждане, устремленные вперед, которых в этой стране подавляющее большинство. Люди, которые смотрят не на глечики и пчел, а в будущее, и понимают, что, если мы в этот раз не начнем перезагружать страну, следующего раза уже не будет. Украина распадется.

Говорят, за всю историю в Киеве не было ни одного мэра-киевлянина. Вы ведь коренной киевлянин?

— Как говорят девушки, всегда бывает в первый раз.

Кличко как мэр — молодец?

— Молодец. Строит из себя дурака, обманывает людей. При нем киевлян обворовывают на сотни миллионов долларов ежегодно. Он очень хитрый человек. Это мое убеждение. И я не иронизирую

Что бы вы изменили в управлении столицей? Какие три первые проблемы Киева вы бы решали в первую очередь на посту мэра?

— Для начала — обучение детей, от детсада до университета, дальше — гуманное строительство, чтобы не было "вавилонов" в центре столицы, и борьба с бедностью. У меня есть экономическая программа конкретных шагов, как это все сделать. В стране должна быть экономическая справедливость.