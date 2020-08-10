Нарвался на критику: Нардеп от "Слуги народа" поздравил Лукашенко с победой и вызвал скандал во фракции

Народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Евгений Шевченко опубликовал у себя Facebook поздравление действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко с победой на выборах, после чего получил массу критики от своих коллег по фракции и пользователей соцсети.

"Александр Григорьевич, поздравляю Вас с победой на выборах президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы!", – написал народный избранник.

Кроме того, Шевченко поблагодарил Лукашенко за "душевное отношение к Украине".

На пост оперативно отреагировала коллега по партии Елизавета Богуцкая, крайне негативно оценив этот поступок и применив ненормативную лексику.

"Соболезную", – ответил ей Шевченко.

Некоторые пользователи подметили, что с таким поведением народных избранников и до поддержки Путина недалеко.

Сам Шевченко на претензии ответил, что данные экзитпола, представленные оппозиционеркой Светланой Тихановской являются ложью.

Поздравление Лукашенко в Facebook оставил еще один "слуга", Алекандр Дубинский. Он выразил удивление тем, что оппозиция не реагировала, когда били демонстрантов в США, в то время как разгон протестующих в Минске бурно критикует.

"Улицу не надо бояться, а на попытки беззакония – отвечать законом", – написал он.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка на выборах составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.