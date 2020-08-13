МИД Чехии вызвал посла Беларуси из-за слов Лукашенко о причастности Праги к протестам
МИД Чехии вызвал посла Беларуси, чтобы он предоставил объяснение слов Александра Лукашенко о причастности Праги к протестам.
Об этом заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек в эфире Ceska Televize, сообщает "Европейская правда".
Министр призвал Лукашенко предоставить доказательства того, что Чехия причастна к организации антиправительственных протестов, если он настроен серьезно.
"Эти заявления абсолютно неуместны. Чешское правительство не участвовало в организации демонстраций. Мы уже давно пытаемся поддержать гражданское общество, народ Беларуси имеет право высказываться об общественных делах. Свобода слова и собраний должна быть стандартом в Европе", – заявил глава МИД Чехии.
Петршичек говорит, что в МИД страны не согласны с тем, что происходит в Беларуси, но также и с ходом избирательной кампании, арестом оппозиционных кандидатов и недопущением въезда в страну международных наблюдателей.
"Это явное свидетельство того, что выборы не были свободными и не соответствовали стандартам демократических выборов", – заявил он.
12 августа в крупных городах страны прошли стихийные акции солидарности. Особенно много их было в столице – Минске. Большинство участников цепей – женщины. Число участников каждой акции – от нескольких десятков человек до нескольких сотен.
Александр Лукашенко собрал совещание по ситуации с протестами в Беларуси. "Понятно из ситуации, что найважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может и прежде всего – обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", – сказал он.