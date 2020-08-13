МИД Чехии вызвал посла Беларуси из-за слов Лукашенко о причастности Праги к протестам

МИД Чехии вызвал посла Беларуси, чтобы он предоставил объяснение слов Александра Лукашенко о причастности Праги к протестам.

Об этом заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек в эфире Ceska Televize, сообщает "Европейская правда".

Министр призвал Лукашенко предоставить доказательства того, что Чехия причастна к организации антиправительственных протестов, если он настроен серьезно.

"Эти заявления абсолютно неуместны. Чешское правительство не участвовало в организации демонстраций. Мы уже давно пытаемся поддержать гражданское общество, народ Беларуси имеет право высказываться об общественных делах. Свобода слова и собраний должна быть стандартом в Европе", – заявил глава МИД Чехии.

Петршичек говорит, что в МИД страны не согласны с тем, что происходит в Беларуси, но также и с ходом избирательной кампании, арестом оппозиционных кандидатов и недопущением въезда в страну международных наблюдателей.